- 앵커 연차점검 및 초광역 인재양성 추진방향 설명회 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 지역 균형성장을 이끌 초광역 단위 인재 양성을 위해 2000억원을 투입한다. 지역대학을 혁신 중심으로 육성하고 지역에 활력을 불어넣을 정주 인재가 확대될 수 있도록 성과를 창출하겠다는 목표다.

교육부와 한국연구재단은 오는 16일 국가철도공단에서 ‘2026년 앵커 연차점검 및 초광역 인재양성 기본계획 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 앵커 체계(舊 RISE) 1차년도 성과를 체계적으로 점검하기 위한 연차점검의 추진 방향을 공유하고, 5극 3특 등 초광역 단위의 인재양성 체계 확대 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

연차점검 설명회에서는 17개 시·도 및 지역앵커센터를 대상으로 2026년 연차점검 추진방향과 실적보고서 작성기준, 추진 일정 등을 안내할 예정이다.

이번 연차점검은 ‘수평적 협업, 전략적 투자, 성과 기반 환류’의 3대 원칙을 바탕으로 사업 추진 전반을 점검하여 지역별 우수사례를 확산하고 개선과제를 발굴하는 데 중점을 둘 계획이다.

연차점검 결과를 바탕으로 총 4000억 원 규모의 성과 기반 환류를 추진하고, 지역별 투자전략 및 사업 운영 방향을 고도화하여 실질적인 사업 개선으로 이어지도록 할 예정이다.

이어지는 설명회에서는 17개 시·도 및 지역앵커센터, 대학 관계자 등을 대상으로 앵커 체계를 통해 추진되는 2000억 원 규모의 ‘5극 3특 공유대학’ 및 ‘초광역 성장엔진 인재육성’의 기본계획과 사업계획서 작성 방향, 신청 절차 등을 안내한다.

5극 3특 공유대학은 권역 내 대학 간 교육·연구 자원을 공동 활용하는 초광역 공유대학 체계를 구축하여 지역 간 교육격차를 완화하고 학생의 교육 선택권을 확대하며, 총 1200억 원 규모로 추진된다.

초광역 성장엔진 인재육성은 권역별 전략산업과 연계한 핵심 인재 양성을 위해 대학·기업·지역이 공동으로 참여하는 초광역 협력모델을 구축, 산업 현장 수요에 부응하는 실질적 인재양성을 지원하기 위해 총 800억 원 규모로 추진된다.

홍원화 한국연구재단 이사장은 “연차점검을 통해 지자체별 1차년도 지역혁신 성과에 대한 면밀한 점검으로 도출된 성과가 지역 발전에 연계될 수 있도록 하겠다”면서 “하반기 신규 시작되는 초광역 인재양성 사업을 통해 권역 간 협력을 활성화하여 지역 인재가 지역에 정착할 수 있는 기반을 마련할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.