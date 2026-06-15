[헤럴드경제=양대근 기자] “우공이산(愚公移山)의 마음으로 흔들림 없이 우직하게 평화의 산을, 희망의 불씨를 쌓아올리자.”

조정식 국회의장은 15일 서울 마포구 동교동 연세대 김대중도서관에서 열린 6·15 남북정상회담 26주년 기념식 축사에서 “김대중 대통령은 ‘기적은 기적처럼 오지 않는다’고 말씀하셨다. 다시 시작하면 된다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “6·15 남북공동선언은 대결과 적대의 시대에서 협력과 평화의 시대로 나아가는 역사적 전환점”이라며 “평화 경제의 상징인 개성공단이 탄생했다. 이산가족 상봉, 금강산 관광, 민간 교류 활성화로 정서적 통합의 물꼬를 텄다”고 평가했다.

남북대화가 경색된 현 상황에 대해 조 의장은 “안타깝게도 우리의 현실은 26년 전으로 돌아간 듯하다”며 “이재명 정부에서 남북 관계를 복원하고 통일의 길을 열기 위해 노력하고 있지만, 대화 창구는 닫혀 있고, 긴장과 불신은 상존해 있는 것이 작금의 현실”이라고 설명했다.

아울러 “다시 희망의 불씨를 살려야 한다. 김대중 대통령이었다면 어떻게 하셨을까 생각해본다”며 “대한민국 국회도 그 책임을 다하도록 하겠다”고 덧붙였다.

이날 행사는 연세대 김대중도서관과 김대중재단, 김대중노벨평화상기념관이 공동주최했으며, 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표, 정동영 통일부 장관, 강훈식 대통령 비서실장 등이 참석했다.