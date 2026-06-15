[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령이 왕성한 활동을 보이고 있지만, 인지력 저하 등 건강에 대한 세간의 우려를 계속해 받고 있는 분위기다.

14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령의 80번째 생일을 맞아 현재 활동 실태와 미국 내 여론 동향을 분석해봤다고 전했다고 연합뉴스가 보도했다.

최근 트럼프 대통령이 공식 석상에 모습을 보이지 않았던 기간과 관련, 백악관이 공개한 5월27일부터 6월10일까지의 일정표를 보면 그는 지난달 27일 오전 7시15분 첫 통화를 시작으로 8차례의 전화 통화 뒤 각료회의 준비 브리핑에 나섰다.

오후에는 회의 7건에 참석했다. 전화 통화는 3건이었다. 2건은 이란 협상 관련 건이었다.

이튿날인 28일 트럼프 대통령은 전화 통화 11건과 회의 8건을 마친 후 오후 11시35분에 백악관 집무실로 나섰다. 공식 일정이 없는 여러 날에도 오후 7시가 넘어서야 집무실을 나선 것으로 확인됐다.

이 기간 트럼프 대통령이 트루스소셜에 올린 글은 387건이다. 하루 평균 27건을 올린 것이다.

백악관은 이렇듯 트럼프 대통령의 건강 상태는 좋다고 강조하고 있다. 주치의인 숀 바바벨라는 최근 건강검진 결과 요약본을 통해 트럼프 대통령이 “심장·폐·신경계 및 전반적 신체 기능이 매우 우수하다”고 설명했다.

하지만 공개 석상에서 졸고 있는 모습이 잡히는가 하면 손에 반복적으로 멍과 붕대가 있는 모습, 장황한 발언 등에 따라 건강 이상설은 계속해 피어오르는 분위기다.

지난 4일 집무실 행사 중 트럼프 대통령은 의자 옆으로 몸을 기울이고 몇 초간 눈을 감고 있기도 했다. 백악관은 이와 관련해 “트럼프 대통령은 종종 눈을 감은 채 이야기를 듣는다”며 “누군가의 말을 더 잘 듣기 위해 몸을 기울인 것”이라고 했다.

그런가 하면, 트럼프 대통령 손에 자주 생기는 멍에 대해선 백악관은 잦은 악수 탓에 생긴 것이라는 취지로 설명하곤 했다.

대통령사 연구자 줄리언 E. 젤라이저는 트럼프 대통령의 화법을 놓곤 “변덕스러운 행동과 산만한 화법 중 어떤 부분이 노화에 따른 기능 저하 때문인지 판단하기는 어렵다”고 했다.

트럼프 “내가 눈 깜빡이는 순간 찍을 때 있어”

앞서 지난 1월 트럼프 대통령은 자신의 건강이상설을 정면으로 반박한 적도 있었다.

월스트리트저널(WSJ)은 ‘노화 징후가 드러나자 트럼프가 정면 대응에 나섰다’는 제목으로 트럼프 대통령의 단독 인터뷰를 공개했다고 당시 연합뉴스는 전했다.

이에 따르면 트럼프 대통령은 “그냥 잠깐 (눈을)감는 것이다. 가끔 사람들은 내가 눈을 깜빡이는 순간을 사진으로 찍는다”며 “나는 원래 잠이 많은 편이 아니다”라고 했다.

때때로 행사장에서 기자의 질문을 되묻는 모습을 보여 ‘청력’ 문제가 제기된 데 대해선 여러 사람이 동시에 말해 가끔 잘 들리지 않는 것이라고 했다. 손등의 검푸른 멍 자국에 대해선 아스피린 복용을 이유로 대기도 했다. 또, 누군가와 세게 부딪히면 손에 화장을 한다며 “나에게 바르기 쉬운 화장품이 있고, 한 10초면 된다”고 했다.

지난해 10월 건강검진 일환으로 심혈관게 및 복부 촬영을 한 데 대해선 “돌이켜보면 약간의 공격거리를 준 셈이라 검사를 받은 게 아쉽다”고 했다.

당시 트럼프 대통령은 심혈관계 및 복부 자기공명영상(MRI)을 촬영한 것으로 알려졌는데, 실제로는 단층촬영(CT)을 한 것이었다고 WSJ에 밝히기도 했다. 백악관은 당시 검사 결과 ‘정상’이었다고 밝힌 바 있다.