이노션(대표 김정아·사진)이 벤처캐피털 SBVA(옛 소프트뱅크벤처스)와 손잡고 시장경쟁력을 갖춘 혁신기업 10여곳과 성장 플랫폼 ‘UP 2026(업 2026)’을 진행한다고 15일 밝혔다.

‘업 2026’은 SBVA와 함께 혁신기업의 도약을 이끌고, 이노션 역시 기존 사업 영역을 넘어 새로운 기회를 발굴하며 미래 사업 기반을 확장해 나가는 공동 플랫폼이라는 의미를 담고 있다.

특히 이노션이 마케팅 에이전시의 역할을 넘어, 혁신기업과 함께 성장 과제를 공유하고 사업 확장 경로를 모색하기 위해 마련한 협력의 자리라는 점에서 의미가 크다.

이번 프로그램에는 블라인드(직장인 소셜 플랫폼), 크림(한정판 거래 플랫폼), 오늘의집(라이프스타일 플랫폼), 퀸잇(4050세대 라이프스타일 플랫폼), 런드리고(모바일 세탁 서비스), 라엘(글로벌 여성 웰니스 브랜드), 그래비티랩스(AI 기반 헬스케어 플랫폼) 등 SBVA가 투자한 10여개 혁신기업이 참여한다.

박지영 기자