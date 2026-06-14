[헤럴드경제=김성훈 기자] 최근 JTBC 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 남편이 게임에 빠져 성관계 중에도 스마트폰을 본다는 사연이 소개된 바 있다.

실제로 스마트폰 보급이 출산율 급락을 유발한 원인 중 하나라는 연구가 나와 주목받고 있다. 스마트폰이 사람과의 대면 관계를 약화시키고 성관계 빈도를 줄이는 영향을 미쳤다는 것이다.

12일(현지시간) 미 매체에 따르면, 미국 미들버리대학과 전미경제연구소(NBER) 소속 연구팀은 최근 발표한 NBER 연구 보고서에서 2007년이 미국 출산율에서 중요한 변곡점이었다고 짚었다. 2007년은 애플의 스티브 잡스가 아이폰을 처음 공개한 해다.

그로부터 현재까지 미국에서 가임 여성 인구 1000명당 출생아 수를 뜻하는 일반출산율은 약 22% 하락한 것으로 나타났다.

연구진은 경제적 여건, 피임약 사용, 주거·보육비 등의 요인들로는 이 문제가 쉽게 설명되지 않는다고 보고, 스마트폰 사용 확산이 미친 잠재적 영향을 평가했다.

연구진은 2007∼2011년 미국에서는 통신사 AT&T의 망을 통해서만 아이폰이 개통된 점에 착안해, AT&T의 모바일 광대역망이 빠르게 구축된 지역과 늦게 구축된 지역의 출산율 추이를 비교했다. 그 결과 주민의 90% 이상이 초기에 아이폰을 접한 지역에서는 네트워크 커버리지가 10% 미만이었던 지역보다 출산율이 더 유의미하게 떨어진 것으로 나타났다.

튿히 10∼20대는 그 차이가 두드러졌다. 15∼19세 출산율은 스마트폰 보급률이 낮은 지역에서는 14%만 하락했지만, 보급률이 높은 지역에서는 26%나 하락했다. 20대는 스마트폰 보급률이 낮은 지역은 10% 하락, 높은 지역은 15% 하락했다.

연구진은 초기 스마트폰 보급이 2007∼2011년 미국의 일반출산율 하락분 중 33∼52%를 설명한다고 추정했다.

연구진은 스마트폰이 인간의 신체 접촉과 대면 상호작용을 대체하는 보완재 역할을 했을 가능성을 제기하고 있다.

연구진은 실제로 아이폰이 대면 상호작용을 줄이고, 온라인 음란물 이용을 늘리며, 성관계 빈도를 줄인다는 설문조사를 인용했다.

보고서의 대표 저자인 경제학자 케이틀린 마이어스는 “왜 출산율이 떨어지는지 제대로 이해하지 못하고 엉뚱한 곳을 짚는 것은 아닌지 우려되기에 연구는 정책적으로 유의미하다고 본다”며 “정책 입안자들이 앞으로 어떻게 인간의 대면 상호작용을 촉진하는지에 답이 있을 수 있다”고 밝혔다.