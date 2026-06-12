[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 오는 10월 창립 59주년을 앞두고 고 김준성 초대 은행장 흉상을 설치하는 행사를 진행했다고 12일 밝혔다.

이날 iM뱅크 본점 금융박물관에서 열린 행사에는 1대 은행장의 장남인 이수그룹 김상범 회장, ㈜이수 김세민 대표이사 등을 비롯한 직계가족들이 참석했다.

고 김준성 은행장은 1967년 대구 상공인들과 함께 국내 최초의 지방은행인 대구은행(iM뱅크의 전신)을 창립하고 초대 은행장을 역임했다.

당시 ‘대구의 돈을 대구은행으로’라는 슬로건으로 경제계와 시민들의 도움을 받아 은행 발전의 초석을 다졌다.

그는 1975년 대구은행을 떠나 한국은행 총재와 부총리 겸 경제기획원 장관 등을 역임했다. 공직에서 물러난 뒤에는 삼성전자 회장, 대우 회장, 이수화학 회장을 맡기도 했다.

1대 은행장 흉상은 조각가 김승국(전 영남대 교수)씨의 작품으로 2007년 창립 40주년을 기념해 제작됐다.

그동안 iM뱅크연수원에서 교육 자료로 활용되다 이날 본점으로 옮겨졌다.

황병우 iM금융그룹 회장은 “2026년의 iM뱅크는 1967년 김준성 행장님이 대구에 심어주신 씨앗에서 단단히 뿌리를 내려 울창한 나무로 자리 잡은 것”이라고 말했다.

김상범 이수그룹 회장은 “아버지가 대구에 뿌리내린 정신이 여전히 iM뱅크와 함께하고 있다는 것을 느꼈다”며 “iM뱅크와 이수그룹이 함께 성장하는 파트너가 되길 바란다”고 전했다.