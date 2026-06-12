[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘솔로지옥5’에 출연해 화제를 모은 육상선수 김민지가 주거지 노출 피해를 호소하며 이사를 결정했다고 밝혔다.

11일 김민지는 자신의 유튜브 채널에 ‘나에게 왜 이런 일이…? 결국 이사하기로 했습니다’라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 김민지는 “현재 이사를 해야 하는 상황에 부닥쳤고 그 과정에서 겪은 일들로 트라우마가 생겨 무섭고 힘든 시간을 보냈다”고 입을 열었다.

김민지는 이사한지 3주도 안 돼 배수구가 막혔는데, 집주인과 원활한 소통이 되지 않아 이사를 결심했다고 밝혔다. 그러면서 새집을 구하는 과정에서 자기 거주지가 부동산 앱을 통해 노출된 사실을 알게 됐다고 밝혔다.

김민지는 “언니가 부동산 앱을 봤는데 같은 오피스텔 매물 설명에 ‘솔로지옥 김민지와 같은 집’이라는 문구가 적혀 있는 것을 발견했다”며 “사실상 제 주거지가 공개된 것이나 다름없어서 소름이 돋았다. 회사와 상의한 뒤 해당 게시물 삭제를 요청했다”고 말했다.

또 한 남성 주민이 자신을 촬영하려했던 일이 있었다고 전했다. 몇 층에 사는지 확인하려는 듯 뒤따라온 정황 등을 언급하며 이사를 결심하게 된 이유를 설명했다.

김민지는 “내 이름이 적힌 매물을 누군가 보고 해코지하면 나는 누가 지켜주냐. 현타가 너무 많이 온다. 트라우마가 생겼다. 집이 더 이상 안전한 공간처럼 느껴지지 않았다. 그래서 다른 동네로 이사 가려고 하고 있다”고 했다.

여성 연예인 자택 침입 잇따라…방송가 보안 재점검 목소리

최근 여성 연예인의 집이 방송을 통해 노출된 후 강도를 당한 사례가 잇따르면서 방송가 안팎에서는 경각심이 높아지고 있다.

앞서 방송인 박나래의 자택 절도 사건, 배우 나나의 자택 강도 사건 등이 발생한 데 이어 김규리 사건까지 알려지며 연예인 주거지 노출 문제는 다시 도마 위에 올랐다.

이처럼 주요 예능 프로그램에서 연예인의 사생활 공개가 콘텐츠 소비의 주요 요소가 된 가운데, 출연자의 안전을 위한 보다 엄격한 제작 윤리와 제도적 장치 마련이 시급하다는 목소리가 커지고 있다.