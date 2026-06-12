[헤럴드경제=이명수 기자] 전 한국사 강사 전한길씨가 제보를 통해 확보한 투표용지 보관상자를 법원 또는 수사기관에 제출하기로 했다.

연합뉴스에 따르면 전씨는 12일 오후 2시 투표소 봉쇄 시위 현장인 잠실 핸드볼경기장 앞에서 기자회견을 열고 “전부터 부정선거에 대한 많은 증거자료를 가지고 있었다”며 “꼬리가 길면 잡히는 법이라고 이번에는 모든 국민이 알 정도로 증거가 확보됐다”고 주장했다.

전씨는 이날 제보를 통해 확보했다는 투표용지 보관상자를 직접 공개했다.

전씨 주장에 따르면 해당 상자는 ‘투표용지 부족 사태’가 벌어진 잠실7동 제2투표소에 있던 것으로 지난 10일 서울동부지법이 개혁신당 김정철 최고위원의 증거보전 신청을 받아들여 현장을 찾았지만, 이미 사라져 확보하지 못했던 상자 중 하나로 추정된다.

전씨는 동부지법에 찾아가 상자의 인계 등을 논의하되, 법원이 해당 증거물에 대해 원본성을 인정하지 않거나 인계에 소극적인 태도를 보인다면 이를 법원이 아닌 수사기관에 넘길 계획이다.

전씨 측 이성직 변호사는 “투표용지 부족 사태를 수사중인 검경 합동수사본부에 선관위가 저지른 부정선거의 증거물로 제출할 가능성도 있다”고 설명했다.

전씨는 제보자 신원은 보호를 위해 밝힐 수 없다면서 “선관위에서 어떻게 나오는지 보고 대응을 발표하겠다”고 전했다.

전씨의 주장이 맞는다면 그가 확보한 상자는 선관위가 분실한 것으로 알려진 7개의 투표용지 상자 중 한 개이다.

지방선거는 뽑는 인원이 많은 만큼 대부분 지역에 7장의 투표용지(재·보궐 선거 시 8장)를 받았다. 이 때문에 잠실7동 제2투표소의 투표용지 보관상자도 7개였을 것으로 추정된다.

앞서 송파구 선관위는 제2투표소에서 수거된 투표용지 보관상자를 폐기했다고 밝혔으나, 개수를 명확히 공개하지는 않았다.

전씨가 공개한 박스에는 ‘서울시장선거’라고 적혀있다. 앞서 연합뉴스가 잠실7동 제2투표소에서 촬영한 박스에는 ‘지역구 시·도의원 선거’라고 적혔다.

이날 오후 서울동부지법은 김정철 최고위원이 전날 추가로 제기한 증거보전 신청 가운데 일부를 인용했다.

법원은 사라진 투표용지 보관 상자와 관련해 폐기물 업체의 상호 및 업체에 인계한 시기, 폐기 일시, 미폐기 시 현재 보관 위치 등에 관한 사실 확인을 요구했다.