비타민 C·셀레늄 함량 높이고 이노시톨·감마오리자놀 등 보강

일동제약이 활성비타민·미네랄 영양제 ‘아로나민 씨플러스 프리미엄’(사진)을 새로 발매한다.

‘아로나민 씨플러스’를 세분화한 신제품은 체내흡수율과 이용률이 높은 활성형 비타민B군에 비타민C와 셀레늄 등 항산화 성분을 더한 게 특징. 피로와 체력관리뿐 아니라 피부건강까지 고려한 영양제라고 회사 측은 전했다.

몸의 에너지 생성과 대사, 신경작용 등에 관여하는 비타민B군 8종(B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12)이 함유됐다. 또 비타민A·C·D·E 외에 셀레늄·아연·철분과 같은 미네랄과 이노시톨·감마오리자놀·L-시스테인 등도 포함됐다.

항산화 성분인 비타민C와 셀레늄의 경우 의약품 표준제조기준상 허용된 하루 최대 함량 들어 있다. 1일 복용량 기준 비타민C 1500mg, 셀레늄 200ug이다.

일동 측은 “건강과 이미지 관리에 대한 관심이 커지면서 자신에게 맞는 제품을 찾아 소비하는 최근의 트렌드를 반영했다. 보다 세분화하고 다양한 니즈를 충족하도록 제품을 구성했다”고 했다.