2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 경기 생중계를 시청하고 있다. 윤창빈 기자
2026 북중미 월드컵 대한민국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 경기 생중계를 시청하고 있다. 윤창빈 기자

[헤럴드경제=주소현 기자] 2026 북중미 월드컵이 개막한 가운데 여야는 12일 한목소리로 국가대표팀을 응원했다.

박지혜 더불어민주당 대변인은 서면 브리핑을 통해 “북중미 월드컵에 나서는 대한민국 축구대표팀의 위대한 도전을 국민과 함께 뜨겁게 응원한다”며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “오늘 대한민국 축구대표팀이 체코와의 첫 경기를 시작으로 사상 첫 원정 월드컵 8강을 향한 위대한 여정에 오른다”며 “앞으로 여정에 우리 선수들이 그동안 땀 흘려 쌓아 올린 역량과 원팀으로서의 결속력을 믿는다”고 했다.

이어 “부상 없이 안전하게 최고의 기량을 펼치기를 기원한다”며 “경기장 위에서 당당하게 승부를 펼칠 태극전사들에게 승리의 영광이 함께하기를 바라며, 대한민국 축구의 새로운 역사가 시작될 오늘 이 순간을 국민과 함께 응원하겠다”고 했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인도 논평을 통해 “하나 된 대한민국, 국가대표팀의 후회 없는 여정을 응원한다”며 “그동안 이 무대를 위해 오랜 시간 보이지 않는 곳에서 묵묵히 땀 흘리며 준비해 온 대한민국 국가대표팀 선수들과 코칭스태프 여러분께 진심 어린 격려와 응원의 박수를 보낸다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 “그라운드 위에서 펼쳐질 선수들의 정정당당한 승부는 최근 여러 어려움 속에서 지쳐 있는 국민에게 새로운 희망과 감동, 그리고 용기를 전해줄 것”이라며 “ 공정한 스포츠 정신을 유감없이 발휘하며 전 세계에 대한민국의 저력을 보여주길 기대한다”고 했다.

아울러 박 수석대변인은 “그동안 흘려온 땀과 노력이 값진 결실로 이어질 수 있도록 후회 없는 경기를 펼치고 돌아오기를 바란다”며 “대한민국 국가대표팀의 위대한 도전에 국민과 함께 뜨거운 응원을 보낸다”고 했다.


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