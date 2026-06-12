李대통령 긍정평가 이유 ‘경제·민생’ 21% 부정평가 ‘부실·부정선거와 선관위’ 16% ‘투표지 사태’ 재선거 찬성 44% 반대 46%

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령 국정지지율이 57%로 집계됐다는 여론조사 결과가 12일 발표됐다. 직전 조사 대비 7%p 급락한 수치다. 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 재선거를 실시해야 한다는 주장에는 찬성 44%, 반대 48%로 조사됐다.

한국갤럽이 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 직무수행 긍정평가는 57%, 부정평가는 35%로 나타났다. 8%는 의견을 유보했다. 한국갤럽이 지난달 19~21일 조사한 5월 3주차 조사 대비 긍정평가는 7%p 하락했고, 부정평가는 7%p 상승했다.

이 대통령 지지율이 50%대를 기록한 건 2월 1주차 이후 약 4개월만이다. 이 대통령의 지지율은 2월 2주차 조사에서 63%로 60%를 돌파한 이후 3월 3주차 67%로 최고치를 기록했다.

이 대통령 직무수행 긍정평가 이유로는 ‘경제·민생’이 21%로 가장 많았고, ‘외교’ 12%, ‘전반적으로 잘한다’ 9%, ‘소통’ 8%, ‘직무능력·유능함’과 ‘서민 정책·복지’ 5%, ‘주가 상승’ 4%, ‘추진력·실행력·속도감’ 3% 순이었다.

부정평가 응답자 중 16%는 ‘부실·부정선거와 선관위 문제’를 꼽았다. 이어 ‘경제·민생·고환율’ 14% ‘부동산 정책’ 9%, ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’ 8%, ‘전반적으로 잘못한다’와 ‘독재·독단’(이상 6%) ‘공소 취소 특검법 발의’와 ‘과도한 복지·민생지원금’ 5% 순이었다.

아울러 6·3 지방선거 일부 선거구에서 벌어진 투표용지 부족 사태에 관해 ‘부실한 선거관리·참정권 침해’라고 보는 응답이 67%로 집계됐다. ‘불법적 선거 개입·부정 선거 시도 증거’ 25%, ‘의견 유보’ 8%였다.

아울러 전면 재선거해야 한다는 주장에 찬성 44%, 반대 48%로 팽팽히 맞섰다. ‘모름·응답 거절’은 8%였다.

부장 웹출고하신 기사 말미에 이거 넣어서 수정해도 될까요? 제가 속보에는 추가 수정하면서 원 기사에 빠져있습니다

이번 조사는 무작위 추출된 무선 전화 가상 번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p, 응답률은 11.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.