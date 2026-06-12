지하 2층~최고 23층, 4개 동 총403세대 전용 84·101㎡ 구성…22일 특공 청약

[헤럴드경제=김희량 기자] BS한양과 대보건설은 경기도 평택시 고덕국제화계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업을 통해 공급하는 ‘고덕국제신도시 수자인하우스디’의 견본주택을 12일 열고 분양 일정에 돌입한다.

해당 단지는 고덕국제신도시 A-67BL에 조성되는 공동주택으로 지하 2층~지상 최고 23층, 4개 동, 총 403세대 규모이다. 주택형별 세대수는 ▷84㎡A 107세대 ▷84㎡B 90세대 ▷84㎡C 59세대 ▷101㎡ 147세대로 중대형 주택형을 찾는 실수요자에게 적합하다.

청약 일정은 6월 22일 특별공급을 시작으로 23일 1순위, 24일 2순위 순으로 진행되며 30일 당첨자가 발표된다. 정당계약기간은 7월13일~15일이다.

단지는 분양가상한제가 적용돼 전용면적 84㎡ 기준 5억원대 초반의 분양가가 특징이다. 분양가상한제 단지임에도 거주의무기간이 없다. 1순위 청약 자격은 청약통장 가입 후 12개월이 지나고 지역별·면적별 예치금액 이상을 충족하면 된다. 거주지에 관계없이 전국에서 청약할 수 있다는 점도 눈길을 끈다.

단지는 고덕국제신도시 국제교류단지 권역에 들어설 예정으로 교육 인프라에 대한 기대감이 높다. 도보권에는 미국 워싱턴주 타코마에 위치한 사립학교 ‘애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)’ 평택 캠퍼스 설립이 추진 중이다. 인근에는 유치원 및 초등학교 예정 부지도 마련돼 있다.

고덕국제신도시에는 평택시청 이전을 비롯해 중앙도서관, 박물관 등 공공·문화시설 조성이 계획돼 있다. 배후 수요를 키울 개발 이슈도 존재한다. 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 기반으로 성장하고 있는 경기 남부권 대표 자족도시로 최근 AI 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 수요가 확대되면서 삼성전자가 평택캠퍼스 투자를 이어가고 있다.

분양 관계자는 “고덕국제신도시 수자인하우스디는 국제교류단지 내 핵심 입지에 들어서 글로벌 교육 인프라와 삼성전자 평택캠퍼스 배후 수요를 동시에 기대할 수 있는 단지”라며 “분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력까지 갖춘 만큼, 실수요자는 물론 미래가치를 고려하는 수요층의 관심을 받고 있다”고 말했다.

한편 BS한양은 올해 1분기 매출 3435억원, 영업이익 505억원을 기록했다.