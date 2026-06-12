취업자 감소 전환…청년뉴딜 속도전, 보완과제 발굴 SMR 상용화 박차…공장 창고 화재안전 점검

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 5월 취업자 수 감소를 고용시장 경고 신호로 판단하고 청년고용 회복을 최우선 과제로 내세워 범정부 대응에 나선다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 12일 정부서울청사에서 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 “5월 취업자 수가 감소로 전환하는 등 고용 여건의 불확실성이 확대되고 있다”며 “청년 고용상황 개선에 정책의 최우선 순위를 두고 혼신의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

정부는 우선 계층별·업종별 세부 고용동향을 면밀히 분석해 즉각적인 조치가 필요한 분야는 신속히 개선하기로 했다. 관계부처 협업을 통해 현장 점검을 강화하고 중장기 제도개선 과제도 적극 발굴할 방침이다. 고용 관련 인센티브 확대 방안도 검토한다.

특히 구 부총리는 지난 4월 발표한 청년뉴딜 추진방안의 핵심 과제들을 속도감 있게 집행하고 추가 보완 과제도 적극 발굴하겠다고 강조했다.

구 부총리는 “우리 경제는 견조한 성장세를 보여주고 있으나 중동 전쟁에 따른 물가 공급망 부담과 환율·금융시장 변동성이 지속되고 있다”고 최근 경제 상황을 진단했다. 이어 “물가, 고용 등에 각별한 경각심을 유지하면서 중동 전쟁 영향을 최소화하고 민생 안정을 위해 총력을 다하겠다”고 말했다.

그는 세계 최고 기술력을 확보하고 글로벌 시장을 선점하기 위해 정부가 추진 중인 초혁신 경제 프로젝트와 관련해 “차세대 전력반도체는 6월 중 상용화 기술 로드맵을 완료하고 수요 기업과 연계한 대형 연구개발(R&D) 기획에 착수할 예정”이라고 밝혔다.

소형 모듈 원자로(SMR)는 9월 시행 예정인 소형모듈원자로 개발 촉진 및 지원에 관한 특별법(SMR특별법)을 바탕으로 조기 상용화를 속도감 있게 추진할 것이며 센서와 인공지능(AI) 기술을 융합한 온-센서 AI, 휴머노이드 로봇을 위한 액추에이터(로봇 구동기), 이차전지 등의 기술 개발과 현장 실증을 적극적으로 지원하겠다는 방침을 표명했다.

구 부총리는 “경제 재도약을 위한 미래 먹거리는 지방에서부터 시작되어야 한다”며 “다음 주부터 ‘5극3특’ 전국을 직접 찾아다니면서 지역의 특화된 성장 동력을 발굴하고 체계적으로 지원하겠다”고 예고했다.

대전 안전공업 화재와 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 등으로 대규모 인명 피해가 잇따르는 가운데 정부는 이날 회의에서 전국 공장·창고에 대한 대대적인 화재 안전 실태조사 착수한다는 방침도 밝혔다.