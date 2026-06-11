[헤럴드경제=김명상 기자] 한·미·일 경제안보 민관 네트워크인 트라이포럼이 오는 18일 미국 워싱턴 D.C.에서 ‘한-미 전략산업·안보 포럼’을 열고 양국의 경제안보 현안을 점검한다. 이번 행사의 주제는 국내·외 정치 현황 및 한·미 전시작전통제권 전환, 대미 인프라 투자 등이다.

포럼은 최근 마무리된 6.3 지방 선거 이후 한·미 양국이 직면한 핵심 현안 등을 논의하기 위해 마련됐다. 미국의 주요 정책 결정자들과 한국의 기업 및 학계 관계자 등이 한 자리에 모여 양 국간의 실질적인 협력 방안을 모색한다.

행사에는 로버트 오브라이언 전 백악관 국가안보보좌관을 비롯해 알렉스 피츠시몬스 미 에너지부 차관보, 에린 월쉬 전 미 상무부 차관보, 데이비드 와이레졸 미 국무부 동북아 담당 부차관보 등 미국의 전·현직 고위 정책 관계자들이 참석한다. 이들은 한반도 지정학적 리스크를 진단하고 통상, 에너지, 첨단산업 등 경제안보 전반을 집중 논의할 예정이다.

세션은 2개로 나뉘어 진행된다. ‘차세대 동맹의 정의 세션’에서는 한-미 간의 전작권 전환을 비롯해 대미 투자 확대, 통상 쟁점, 한반도 안보 환경 변화에 따른 대응 전략 등을 논의한다. 특히 한국과 미국 등 양국 모두가 직면한 주요 경제·안보 현안 등에 대한 의견 교환이 이뤄질 예정이다. 이어지는 ‘경제안보 그리드 세션’에서는 글로벌 쟁점이 부각되고 있는 핵심광물 확보와 공급망 안정화, 원자력 발전 협력 등 한·미 양국의 산업 경쟁력과 직결되는 전략 과제를 다룬다.

박대성 트라이포럼 대표는 “미국 11월 중간선거를 앞두고 자국 우선주의 기류 속에서 워싱턴이 한국에 요구하는 게 무엇인지 정확한 속내를 듣고 소통해야 하는 시점”이라며 “트라이포럼은 한국 기업과 정계가 미 행정부의 핵심 인사들과 대등한 파트너로서 실효적 해법을 모색하는 확실한 창구가 될 것”이라고 말했다.

2024년 1월 설립된 트라이포럼은 한국과 미국, 일본의 안보·경제 분야 민간 전문가들의 네트워크로 온라인은 물론 포럼 등 오프라인 교류를 통해 유용한 정보와 지식 등을 공유하는 정책 플랫폼이다. 법치주의와 자유민주주의, 기업가 정신 장려 등을 위해 포럼과 정책 자문, 연구 등 다양한 활동을 진행 중이다.