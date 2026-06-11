일체형 설포·이너패딩 설계…안정적인 러닝 밸런스

[헤럴드경제=정찬수 기자] 프로-스펙스가 입문 러너를 위한 트레이닝 러닝화 ‘스피드 러시 3(사진)’를 출시했다.

신제품은 전작 사용자들의 피드백을 반영해 갑피 구조를 개선하고 착화감을 강화했다. 러닝 중 발의 흔들림을 줄이기 위해 일체형 설포와 발목 라인을 고려한 이너 패딩 설계를 적용했다. 러닝 중 설포가 한쪽으로 돌아가는 현상을 완화하고, 발등과 발목 주변을 안정적으로 잡아준다.

미드솔에는 핵심 기술인 ‘슈퍼폼(SUPER FOAM)’ 발포 소재를 적용해 반발 탄성과 내구성을 바탕으로 탄력적인 추진감을 제공한다. 갑피에는 통기성을 높인 ‘에어리 테크(Airy Tech)’ 기능을 적용해 장거리 러닝 중 발생하는 열과 땀을 빠르게 배출할 수 있도록 했다. 힐탭 고리로 착화·탈화 편의성도 높였다. 색상은 크림·블랙·그레이 3종이다.

한편 프로-스펙스는 신제품 출시를 기념해 10일부터 공식 온라인몰 ‘프로스펙스닷컴’에서 기획전을 진행한다.