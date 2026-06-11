[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성전자·SK하이닉스에 하루 수익률 2배로 베팅하는 단일종목 레버리지 상품을 비롯해 고위험 투자가 확대되는 가운데, 일부 증거금만 내고 주식을 산 뒤 결제일까지 부족한 돈을 채우지 못해 강제로 팔린 비율이 올해 처음 10%를 넘어섰다. 미수금 대비 반대매매 비중이 두 자릿수를 기록한 것은 2023년 10월 영풍제지 사태 이후 처음이다.

10일 금융투자협회에 따르면 지난 9일 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 금액 비중은 올해 들어 최고치인 10.5%로 집계됐다. 이는 올해 평균 반대매매 비중 1.8%의 5.7배 수준이다. 반대매매 금액 역시 1698억원으로 올해 일평균 180억원 대비 9배 넘게 불어났다.

미수거래는 투자자가 일부 증거금만 내고 주식을 먼저 산 뒤, 결제일까지 나머지 매수대금을 납부하는 거래 방식이다. 이때 결제일까지 채워야 할 돈이 미수금이다. 국내 주식은 매매일로부터 2거래일 뒤인 T+2일 결제되는데, 투자자가 미수금을 제때 납부하지 못하면 증권사는 통상 다음 거래일인 T+3일 해당 주식을 강제로 처분하는 반대매매를 통해 자금을 회수한다.

6월 반대매매 비중이 올해 최고치로 치솟은 것은 급등장에 유입된 단기 자금이 이후 급락장을 버티지 못했기 때문으로 풀이된다. 코스피는 5월 29일과 6월 1일 각각 3% 넘게 오르며 6월 2일 8801.49까지 상승했지만, 이후 분위기가 급변했다. 4일 1.84% 조정을 받은 데 이어 5일 5.54%, 8일 8.29% 급락하면서 단기간에 낙폭이 커졌다.

올해 3월 급락장과 비교해도 6월 강제 매도 부담은 더 컸다. 지난 3월 중동발 리스크로 코스피는 3일 7.24%, 4일 12.06% 폭락했다. 일일 지수 낙폭은 3월이 6월보다 컸지만, 급락 이후 사흘간 실제 반대매매 금액은 3월 5~7일 1963억원에서 6월 5·8·9일 4751억원으로 2.4배 늘었다. 미수금 대비 반대매매 비중도 3월 5~7일(6.5%, 3.8%, 2.1%)보다 6월 5·8·9일(9.1%, 8.2%, 10.5%)로 더 높은 수준에서 움직였다.

5월 조정장에서도 이미 올해 평균을 크게 웃도는 반대매매가 나타났지만, 6월 대형 급락장에서는 금액과 비중이 모두 한 단계 더 높아졌다. 5월 급락 이후 반대매매가 집중된 18~20일 실제 반대매매 금액은 사흘간 3052억원이었다. 반면 단일종목 레버리지 ETF 출시 이후 맞은 6월 급락장에서는 5·8·9일 반대매매 금액이 4751억원으로, 5월 조정장 당시보다 1700억원가량 많았다.

증권가에서는 단일종목 레버리지 ETF 상장 이후 대형 반도체주를 중심으로 시장 변동성이 커졌다는 분석도 나온다. 지난달 27일 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 상장된 뒤 코스피는 5~8%대 폭등락을 반복했다.

한지영 키움증권 연구원은 “코스피200 미래 변동성을 측정하는 지표인 코스피200변동성지수(VKOSPI)도 91포인트로 사상 최대치를 기록했다”며 “레버리지 ETF 수급의 대부분이 주도주인 반도체에 집중되고 반도체의 코스피 영향력이 높은 환경이 지속되는 한 무질서한 가격 움직임과 빈번하게 마주할 것”이라고 진단했다.

레버리지 ETF의 구조 자체도 증시 변동성을 키운다. 레버리지 ETF는 기초자산의 하루 수익률을 2배로 따라가기 위해 매일 보유 규모를 조정한다. 주가가 급락하면 목표 배율을 다시 맞추기 위해 관련 주식이나 선물 등을 더 팔아야 하고, 반대로 급등하면 더 사야 한다. 오르면 더 사고 빠지면 더 파는 구조가 반복되면 이미 흔들리는 주가 움직임이 더 커질 수 있다. 삼성전자와 SK하이닉스처럼 코스피 영향력이 큰 종목에 이런 수급이 몰릴 경우 개별 종목 변동성이 곧 지수 변동성으로 번질 수 있다.

최근 대표적인 빚투 지표인 신용거래융자 잔고가 계속해서 높은 수준에 머무는 점도 부담이다. 금융투자협회에 따르면 지난 9일 신용거래융자 잔고는 37조9290억원으로 올 최고점(지난달 29일 38조226억원) 수준을 유지하고 있다. 미수거래 반대매매가 결제일까지 돈을 채우지 못한 초단기 투자금의 문제라면, 신용융자는 주가 하락 때 담보가치가 떨어지며 반대매매로 이어질 수 있는 빚투의 대표 지표다. 급락장이 길어질수록 미수거래뿐 아니라 신용융자 계좌의 부담까지 커질 수 있다는 우려가 나오는 배경이다.