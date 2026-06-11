[헤럴드경제=최원혁 기자] 열차 안에서 한 임신부가 임산부 배려석 양보를 요청했지만 남성 승객이 “배려석은 권리가 아니다”며 이를 거부했다는 목격담이 전해졌다.

9일 SNS 스레드에는 경의중앙선 열차 안에서 한 남성 승객과 임신부가 실랑이를 벌였다는 내용의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “서울역에서 출발하는 경의중앙선 열차에 탑승했는데 갑자기 주변이 시끄러워졌다”며 “고개를 들어 보니 젊은 남성이 임산부 배려석에 앉은 채 초기 임신부로 보이는 여성과 말다툼 중이었다”고 당시 상황을 전했다.

이어 “임신부가 자리를 양보해달라고 말한 것 같았다”며 “남성은 임산부 배려석에 대해 당연하게 누릴 권리는 아니라며 계속 자리를 비켜주지 않았다”고 했다.

두 사람의 실랑이가 계속되자 결국 다른 좌석에 앉아있던 중년 남성이 임신부에게 자리를 양보했다고. A씨는 “양보한 남성은 목적지까지 서서 갔고, 양보를 거부한 남성은 끝까지 앉아서 갔다”고 했다.

해당 사연이 온라인에 확산되자 누리꾼들은 “무지하고 뻔뻔하다”, “임산부가 직접 요청해야 하는 상황 자체가 안타깝다”, “임산부 배려석이 아니라 임산부 지정석이나 전용석으로 바꿔야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.