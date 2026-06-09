제114차 ILO 총회 계기 제네바서 첫 파트너십 리셉션 개최 한국, 2004년부터 ILO 회원국 중 유일하게 고용노동 분야 협력사업 운영 캄보디아·베트남·몽골 등 6개국 대상 청년고용·산업안전 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 국제노동기구(ILO)와 함께 개발도상국의 양질의 일자리 확대와 노동행정 역량 강화를 위한 협력을 확대한다.

노동부는 지난 8일(현지시간) 스위스 제네바 만다린 호텔에서 ILO와 공동으로 '한-ILO 협력사업 파트너십 리셉션'을 개최했다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 제114차 ILO 총회를 계기로 마련됐다.

한-ILO 협력사업은 우리나라의 고용·노동 분야 정책 경험과 전문성을 바탕으로 개발도상국의 제도 개선과 국제노동기준 이행 역량 강화를 지원하는 국제개발협력 사업이다. 2004년 시작됐으며 현재는 2024~2026년 3년간 총 1195만달러(약 166억원)가 투입되고 있다.

특히 한국은 ILO 회원국 가운데 유일하게 고용노동 분야 협력사업을 운영하고 있다. 현재 아시아·태평양 지역 5개, 중남미 지역 5개 등 총 10개 사업을 추진 중이며 캄보디아, 파라과이, 베트남, 몽골 등 6개국을 대상으로 고령근로자 노동시장 통합, 청년고용 확대, 산업안전, 사회적 대화 활성화 등을 지원하고 있다.

이번 리셉션은 한-ILO 협력사업이 20년 넘게 이어진 가운데 처음 마련된 행사다. 한국 정부와 ILO, 사업 수혜국 대표들이 한자리에 모여 주요 성과를 공유하고 향후 협력 방향을 논의했다.

행사에는 로라 톰슨 ILO 개발협력 분야 사무차장을 비롯해 헹 수어 캄보디아 노동직업훈련부 장관, 파라과이·몽골·베트남·말라위·케냐 등 수혜국 대표단이 참석했다. 프랭크 하게만 ILO 개발협력국장은 협력사업의 주요 성과와 발전 방향을 발표했다.

로라 톰슨 사무차장은 "한국 정부는 지난 22년간 한-ILO 협력사업을 통해 ILO의 가장 중요하고 지속적인 개발협력 파트너로 함께해 왔다"며 "청년고용, 산업안전, 직업능력개발 등 현장의 정책 수요에 대응하는 실질적인 성과를 만들어냈다"고 평가했다.

헹 수어 장관도 "한-ILO 협력사업은 캄보디아 노동자의 삶과 노동 분야 발전에 의미 있는 변화를 만들어 온 소중한 파트너십"이라며 "한국의 지원은 사회보호 체계 강화와 산업안전보건 증진, 사회적 대화와 노동행정 역량 제고에 실질적으로 기여했다"고 말했다.

김영훈 노동부 장관은 "한-ILO 협력사업은 2004년부터 이어져 온 신뢰의 파트너십"이라며 "앞으로도 ILO 및 수혜국들과 함께 양질의 청년 일자리 확대, 안전한 일터 조성, 고용서비스 역량 강화 등 다양한 분야에서 실질적인 협력을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

노동부는 이번 행사를 계기로 한국·ILO·수혜국 간 3자 협력체계를 더욱 강화하고, 수혜국 수요를 반영한 사업을 확대해 국제사회에서 한국의 위상을 높여나간다는 계획이다.