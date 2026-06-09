[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵에 출전하는 한국 축구대표팀 훈련 현장에서 일부 취재진의 부적절한 발언이 공개돼 논란이 일고 있다.

9일 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 상에선 한국 축구대표팀 훈련 현장을 촬영한 영상이 빠르게 공유됐다.

JTBC 방송 유튜브 채널에 올라온 이 영상은 지난 7일 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 치바스 베르데 바예 훈련장에서 대표팀 선수들이 달리기를 하며 몸을 푸는 장면이 담겼다.

문제는 현장 영상에 포함된 인물들의 목소리였다.

현장 취재진으로 추정되는 한 남성은 손흥민을 향해 “주장이라 소대장 뛰듯이 뛰는 거냐”며 “군대에서 뛰는 것처럼 뛰네. 주장이어서 그런가?”라는 말을 했다.

다른 한 남성은 “군대도 안 갔다 온 것들이, 씨”, “군대의 군 자도 모르는 XX들이” 등의 발언을 하자 그는 “조금 했잖아요”라고 웃으며 답하기도 했다.

현장에 있던 한 여성이 카메라가 켜져 있어 음성이 담길 수 있다며 이들의 대화를 제지한 말들이 녹취되기도 했다.

온라인을 통해 이 영상이 확산하자 JTBC는 기존 영상을 비공개 처리하고 발언이 삭제된 편집본을 재 게시하며 해당 인물들이 자사 취재진이 아님을 밝혔다.

JTBC는 “영상에 묵음 처리된 부분은 JTBC 취재진의 음성이 아니고 불특정 다수의 음성이 현장음으로 들어간 것”이라고 설명했다.

또한 “손흥민 선수 훈련 취재에 집중하느라 해당 발언을 인지하지 못했다”며 “추후 댓글을 통해 문제를 확인했고, 누가 들어도 불쾌할 수 있는 언사라고 판단해 즉시 묵음 처리했다”고 전했다.