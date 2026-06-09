[헤럴드경제=장연주 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 이끄는 반도체 산업이 역대급 호황을 이어가면서, 대학 졸업 후 두 기업에 곧장 취업할 수 있는 계약학과의 인기가 높아져 합격선이 한의대 수준까지 오를 것이라는 입시업계의 전망이 나왔다. 또 구직자들이 가장 취업하고 싶은 회사로 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 1,2위에 꼽혔다.

9일 메가스터디교육이 6월 모의평가(모평) 가채점 결과를 분석한 결과, 반도체 계약학과의 지원 가능 점수는 국어·수학·탐구 합계 288점 이상으로 나타났다.

또 자연대 최상위 학과인 의대의 지원 가능 점수는 292점으로 예측됐으며, 치대는 290점, 한의대는 288점, 약대는 286점이었다.

이에 따라 2027학년도 대입에서 반도체 계약학과의 합격선은 한의대와 비슷하고 약대 보다 높아질 것으로 보인다.

과거 연세대, 고려대, 한양대, 서강대 등에 있는 반도체 계약학과는 전형에 따라 약간씩 다르지만 통상 의·치·한의·약대보다 합격선이 낮았다.

하지만 최근 반도체 초호황을 맞은 삼성전자와 SK하이닉스가 직원들에게 고연봉과 두둑한 성과급까지 챙겨주면서 안정적으로 고소득을 올릴 수 있는 반도체 대기업에 대한 수험생·학부모의 선호도가 한층 높아졌다는 분석이다.

앞서 2026학년도 수시에서도 연세대와 고려대 반도체 계약학과 내신 합격선은 역대 최고치를 기록했다.

연세대 시스템반도체공학과(삼성전자 계약학과)의 평균은 1.47등급으로 학과 개설 첫해인 2021학년도(3.1등급)보다 크게 올랐고, 고려대 반도체공학과(SK하이닉스 계약학과) 평균 역시 2021학년도(3.25등급) 대비 상승한 2.68등급이었다.

이와 함께 반도체 호황으로 구직자들의 취업하고 싶은 기업 순위도 달라졌다.

잡코리아가 9일 발행한 ‘2026 기업 선호도 리포트’에 따르면, 구직자가 ‘당장 출근하고 싶은 기업’ 1위는 SK하이닉스, 2위는 삼성전자였다. 이어 네이버, 토스, 현대차, 아모레퍼시픽, 구글, 카카오, CJ제일제당, 넥슨이 10위권 안에 들었다.

구직자들은 기업을 선호하는 이유 1위는 연봉 및 성과급(32%)이었으며, 복리후생(15%), 직무 성장 가능성(13%) 등이 뒤를 이었다.

잡코리아가 5년 전 펴낸 같은 리포트에서는 카카오가 1위 선호 기업에 오르는 등 정보기술(IT)·플랫폼 기업이 상위권이었지만, 올해는 반도체·제조 산업의 순위가 상승했다는 분석이다.

잡코리아 관계자는 “IT·플랫폼을 중심으로 형성됐던 구직자의 관심이 반도체를 비롯한 제조업의 성장 전망, 안정성에 대한 기대로 옮겨간 것으로 보인다”고 말했다.

이번 조사는 잡코리아가 구직자 3287명을 대상으로 진행한 설문과 구직자 행동 데이터를 분석해 이뤄졌다.

한편, 올 6월1일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 코스피 시가총액 비중은 53.35%(삼성전자 29.23%, SK하이닉스 24.12%)로 절반을 넘어섰다.