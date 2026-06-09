[헤럴드경제=장연주 기자] 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 논란이 확산되고 있는 가운데, 방송인 박명수의 사회관계망서비스(SNS)에 관련 사안에 대한 입장을 밝혀달라는 댓글이 잇따르고 있다.

박명수는 최근 자신의 SNS에 그룹 르세라핌과 찍은 단체 사진을 올리며 “르세라핌과 콜라보”라고 적었다. 그런데 협업 관련 내용을 담은 해당 게시글의 댓글창에는 정치 현안에 대한 입장을 밝혀달라는 반응이 이어졌다.

누리꾼들은 댓글을 통해 “박명수님 왜 지금은 이렇게 조용하게 계신가요”, “목소리 좀 내보세요”, “지금 사태에 대해 소신있게 발언해주세요”, “잠실에서 투표권 부족사태가 나서 민주주의가 무너졌으니 평소 개념있는 민주주의 신봉자로서 한마디 부탁해요”, “좌우 안가리고 일침 놓는 연예인인줄 알았는데” 등의 댓글이 달렸다.

반면에 일각에서는 “댓글 무시하셔라”, “박명수 괴롭히자 말라”, “뭘 어쩌라는 거냐” 등 박명수를 옹호하는 듯한 의견도 나왔다.

이 같은 요구는 박명수가 평소 방송에서 보여온 직설적인 화법때문인 것으로 보인다.

박명수는 지난 5월29일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에서 선거를 언급하면서 청취자들에게 투표 참여를 당부했다.

당시 박명수는 “사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴 났는지 아시지 않나. 작살난다”며 “그러니까 우리나라가 더 지금 잘살 수 있도록 정말 똑 부러진 분 뽑아주시기 바란다”고 말했다.

그는 또 지방선거를 하루 앞두고 청취자들에게 “내일 다들 지방선거 투표하셔야 한다”며 “소중한 한 표 잊지 마시고 꼭 투표하시기 바란다”고 독려했다.