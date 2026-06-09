[헤럴드경제=장연주 기자] 채널A ‘요즘 육아 금쪽같은 내 새끼’에 출연했던 한 가족의 아버지가 “인생 최악의 경험”이라며 출연 후 큰 고통과 상처를 안게 됐다고 토로했다.

지난 3월 방송된 ‘딸바보 아빠의 차별로 고통받는 6세 아들’ 편에 출연한 A씨는 8일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “몇차례 거절했음에도 좋은 취지의 방송이라고 설명했지만, 실제 방송은 전혀 그렇지 않았다”며 “‘금쪽같은 내 새끼’ 출연은 내 인생 최악의 경험”이라고 적었다.

그는 이어 “방송 출연 후 가족은 큰 피해와 고통을 겪었고, 무엇보다 아이들이 다친 마음의 상처를 어떻게 설명해야 할지 아직도 모르겠다”며 피해를 호소했다.

그러면서 A씨는 언론중재위원회(언중위)의 조정 결과가 담긴 ‘정정 및 반론보도문’을 함께 게재했다.

이에 따르면, 언중위는 해당 방송 내용 일부에 대해 정정보도 및 열람·검색 불가 조치를 권고했다.

또 언중위에 따르면, 해당 회차는 아버지가 아들을 차별하고 딸을 편애하는 가정인 것처럼 묘사하고 가족이 육아문제로 방송에 도움을 요청한 것처럼 방송했지만, 사실 확인 결과 제작진의 섭외 요청에 따라 출연한 것으로 확인됐다.

A씨는 댓글에 “만약 일반인이 방송 출연 제의를 받는다면 섭외 작가의 말보다 방송 프로그램의 원래 성격을 봐야 한다”며 “안 그러면 저처럼 피해보실 수 있으니, 부디 저 같은 피해자가 더 나오지 않길 바란다”고 덧붙였다.