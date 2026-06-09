재취업 준비 중장년 대상 산업안전 교육 확대 중소기업 안전문화 확산·현장 맞춤형 교육 협력 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노사발전재단과 산업안전상생재단이 중장년층의 안전한 재취업 지원과 산업안전 문화 확산을 위해 손을 맞잡았다.

노사발전재단은 9일 산업안전상생재단과 서울 마포구 노사발전재단 본부에서 중장년 예비 근로자의 안전한 일자리 진입과 산업안전 문화 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 재취업과 경력 전환을 준비하는 중장년층이 산업현장에서 필요한 안전수칙과 예방교육을 함께 받을 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 양 기관은 안전한 근로환경 조성과 산업재해 예방 문화 확산을 위해 협력하기로 했다.

양 기관은 앞으로 ▷중장년 예비 근로자 대상 산업안전·예방교육 지원 ▷중소기업 대상 산업안전 교육 및 컨설팅 지원 ▷중소기업 안전수준 향상을 위한 재정사업 및 인프라 협력 ▷산업안전 문화 확산 등을 공동 추진할 계획이다.

특히 노사발전재단은 전국 중장년내일센터를 통해 제공 중인 생애경력설계, 직무능력 향상, 디지털 역량 강화, 취업지원 서비스에 산업안전 교육과정을 추가해 지원 범위를 확대한다. 최근 산업현장에서 안전의 중요성이 커지는 만큼 중장년층의 현장 적응력과 고용 안정성을 높이는 데 초점을 맞춘다는 방침이다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “중장년층이 새로운 일자리에 안정적으로 적응하기 위해서는 직무 역량뿐 아니라 안전 역량 강화도 중요하다”며 “국민이 체감할 수 있는 현장 중심 교육을 제공하고 안전문화 확산을 위한 협력을 확대하겠다”고 말했다.

안경덕 산업안전상생재단 이사장은 “이번 협약이 지역 내 안전 취약 중소기업을 발굴하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “산업안전 직무를 희망하는 중장년층에게 실질적인 교육 연계가 이뤄지길 바란다”고 밝혔다.