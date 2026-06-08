“우크라에 10조원 대출…드론에 집중”

[헤럴드경제=이영기 기자] 유럽연합(EU)이 세계의 주요 에너지 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄한 이란의 개인·단체에 대한 제재에 나섰다. EU는 제재를 밝히며 이들이 해상 교통의 자유를 위협했다는 이유를 명확히 했다.

연합뉴스에 따르면 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 8일(현지시간) 키프로스 니코시아에서 EU 국방장관 회의 참석 중 기자회견을 열고 “해상 교통의 자유를 위협한 혐의로 이란의 개인·단체들에 제재를 부과했다”고 밝혔다.

이란은 올해 2월 말 미국과 이스라엘의 공격을 받은 직후 호르무즈 해협을 봉쇄하고 이를 지렛대로 삼아 종전협상을 하고 있다.

칼라스 대표는 우크라이나 900억유로(약 156조원) 대출과 관련해서는 “첫 59억유로(약 10조원)가 이달 중 집행될 예정”이라며 “우크라이나 드론 분야에 집중될 것”이라고 말했다. EU 집행위원회는 이날 우크라이나 재정 지원을 위해 약 29억 유로(약 5조원)를 지급했다고 밝혔다.

이어 러시아와 협상 가능성에 대해서는 “아직 그 단계에 이르지 않았다고 느낀다”고 말했다. 이어 “러시아를 진정으로 협상에 나설 상황으로 밀어붙이는 데 있어 전략적 인내도 필요하다”고 덧붙였다.

칼라스 대표는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 유럽과 안보 체제를 논의할 생각이 있다고 하자 러시아가 파놓은 ‘함정’이라며 재차 경계감을 드러낸 바 있다.