[헤럴드경제=장연주 기자] 인터넷 커뮤니티 ‘일간베스트’(일베)를 향해 “탱크로 밀어버려야 한다”고 발언해 논란을 일으킨 친여 성향의 유튜브채널 ‘매불쇼’ 진행자 최욱씨가 사과했다. 다만, 그는 “극우들에게 하는 사과는 아니다”라고 밝혔다. 이 같은 발언에 대해 이준석, 나경원 의원은 이재명 대통령을 향해 어떤 조치를 취할지 입장을 밝히라고 촉구했다.

최씨는 8일 ‘매불쇼’ 방송에서 “전두환의 방식을 동경하는 온라인 극우들을, 그들이 동경하는 방식대로 온라인상에서 탱크로 밀어야한다는 제 발언에 대해 불편해하셨던 분들이 굉장히 많이 있었다”며 “진심으로 사과드린다”고 말했다.

하지만 그는 “전두환 방식을 찬양하는 극우들에 대한 사과는 결코는 아니다”라며 “앞으로도 신중하게 방송에 임하겠다”고 밝혔다.

최씨는 지난 5일 방송에서 ‘2030’ 남성들의 보수화 경향을 분석하는 대화를 하던 도중, 이들이 혐오 발언을 일삼는다면서 “그들이 동경하는 게 전두환이다. 온라인상에서 (일베) 범죄만큼은 탱크로 밀어버려야 한다”고 주장했다.

그는 또 이들의 혐오 발언을 “박멸해야 한다. 확실하게 범죄화해야 한다”며 “우리가 제도권에서 그냥 놔두니까 (일베가) 재미가 되고 문화가 되고 양지로 올라온다”고 말했다.

이 같은 최씨의 발언에 대해 ‘내로남불’이자 폭력이라는 비판이 제기되면서 논란이 일었다.

친여 성향의 스피커들이 5·18 광주민주화운동에 대해 ‘탱크’를 운운하며 조롱하는 행위를 비판했으면서, 정작 자신들이 “탱크로 밀어버리겠다”는 표현을 했기때문이다.

실제로 해당 방송이 담긴 영상에는 “탱크만 외치다가 드디어 탱크 그 자체가 됐다”, “본인들이 말하는 탱크는 착한 탱크냐” 등의 항의 댓글이 이어졌다.

한편, 이 같은 발언에 대해 이준석 개혁신당 대표는 “이재명 대통령은 최소한의 일관성과 양심이 있으면 지나쳐서는 안될 것”이라고 강조했다.

앞서 이재명 대통령은 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 ‘탱크텀블러’ 프로모션이 논란이 될 당시 “저질 장사치의 비인간적 막장 행태”라고 분노를 표현한 바 있다.

나경원 국민의힘 의원은 “정권 기준대로라면 이는 즉시 구속 수사하고 법정 최고형으로 처벌해야 마땅하다”며 “이재명 대통령은 이에 대해 어찌 조치할지 입장을 밝히라”고 촉구했다.