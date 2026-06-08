- 능동 폐기 성공, 정지궤도 위성 전주기 운용 역량 입증

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한반도 주변 기상, 해양, 대기환경을 관측해왔던 기상관측 위성 ‘천리안위성 1호’가 임무를 마치고 퇴장한다.

한국항공우주연구원은 대한민국 최초의 정지궤도 인공위성인 ‘천리안위성 1호’의 폐기기동 및 부품 비활성화 조치를 8일 새벽 1시 32분 성공적으로 완료하고 운영을 최종 종료했다고 밝혔다.

이번 폐기는 위성의 모든 탑재체 전원을 차단해 임무를 종료한 뒤, 위성을 기존 정지궤도(고도 약 3만 5786km)보다 약 300km 더 높은 폐기궤도(무덤궤도)로 이동시키는 방식으로 진행됐다.

2010년 6월 발사된 천리안위성 1호는 당초 설계수명인 7년을 훌쩍 뛰어넘어 16년간 기상·해양 관측 및 통신 임무를 성공적으로 수행하며 대한민국 우주개발 역사에 큰 획을 그었다.

그간 저궤도 중심이던 국내 위성 개발 역량은 중대형 정지궤도위성의 설계·조립·시험·운영 영역으로 확장됐다.

천리안위성 1호 발사로 우리나라는 미국, 유럽, 일본, 중국, 인도, 러시아에 이어 세계 7번째로 기상관측 위성 보유국이 됐다. 우리나라는 일본 등 해외 위성으로부터 기상정보를 제공 받아 왔었으나 독자적으로 기상 관측정보를 확보할 수 있었다.

기상 탑재체는 약 9년간 56만여 장의 영상을 촬영해 태풍과 집중호우 등 재난성 기상현상 관측에 널리 활용됐다. 또한 해양 탑재체는 3만여 장의 영상을 통해 서·남해 적조 관측과 해양오염 감시 등 국민 안전과 직결된 해양환경 모니터링에 기여했으며, 통신 탑재체는 국내 최초로 정지궤도 위성을 활용한 위성통신 시험 서비스를 제공하여 국내 위성통신 기술 발전과 상업화의 든든한 기반을 마련했다.

항우연은 발사 이후 16년간 천리안위성 1호를 안정적으로 운영해 왔으며, 그동안 위성이 비행한 거리는 약 16억km에 달한다. 특히 2021년 4월부터는 남북 방향 위치 유지 기동을 줄이는 ‘경사궤도 운영 방식’을 새롭게 도입해 연료 소모를 크게 절감했다. 이러한 효율적인 운영은 설계수명의 두 배 이상을 넘기는 장기 운용 성과로 이어졌다.

천리안위성 1호의 지구관측 임무 역시 기상 임무는 천리안위성 2A호가, 해양 임무는 천리안위성 2B호가 차질 없이 이어받아 수행 중이다.

이상철 한국항공우주연구원장은 “천리안위성 1호는 지난 16년간 기상·해양 관측과 통신 임무를 성공적으로 수행한 우리나라 최초의 정지궤도 위성”이라며 “안정적인 임무 완수에 이어 후속 위성을 위해 궤도를 비워주는 능동 폐기를 수행함으로써, 국가 위성의 전 생애주기 운용 역량을 입증한 중요한 이정표가 될 것”이라고 강조했다.