지난달 27일 인증 취득 “고객·임직원 안전·건강이 최우선 가치”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대엘리베이터 자회사 현대엘리베이터설치는 지난달 27일 안전보건경영시스템 국제표준 ISO 45001 인증을 취득했다고 8일 밝혔다.

ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영시스템 인증으로 사업장 위험요인을 식별·평가하고 이를 개선할 수 있는 관리 체계를 갖췄는지 평가한다.

현대엘리베이터설치는 인증 취득을 통해 본사·현장을 아우르는 안전보건 관리 체계를 국제표준 수준으로 정비했다. 특히 승강기 설치 현장 특성을 반영해 고소 작업, 중량물 취급 등 위험 작업에 대한 예방·관리 프로세스를 강화했다.

아울러 잠재적 위험 요인을 사전 발굴해 개선하는 자율안전 예방체계를 구축, 이를 통해 법규 준수 수준을 넘어 국제 기준에 부합하는 안전보건 관리 역량을 대외적으로 인정받게 됐다는 게 회사 측의 설명이다.

현대엘리베이터설치는 인증을 계기로 근로자 안전 확보와 중대재해 예방 활동을 강화할 계획이다. 중대재해처벌법·산업안전보건법 등 안전 관련 법령의 요구 수준이 높아지는 상황에서 체계적인 안전보건경영시스템을 통해 리스크를 사전 차단하겠다는 구상이다.

황학구 현대엘리베이터설치 대표이사는 “ISO 45001 인증 취득은 고객·임직원의 안전과 건강을 최우선 가치로 삼아온 결과”라며 “현장에서 안전성을 체감할 수 있도록 책임있게 실천해 나가겠다”고 말했다.

한편, 현대엘리베이터 설치는 지난 2022년 설립된 현대엘리베이터의 자회사로 승강기 설치 공사를 주요 사업으로 영위하고 있다.