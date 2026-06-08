[헤럴드경제=도현정] 시진핑 중국 국가주석이 8일 정오께 전용기로 평양 순안공항에 도착, 1박2일의 방북 일정을 본격적으로 시작했다.

중국중앙(CC)TV와 신화통신 등에 따르면 시 주석은 이날 오전 펑리위안 여사와 비서실장 격인 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기(중앙정치국 상무위원·공식 서열 5위), 외교 수장인 왕이 당 중앙외사판공실 주임(중앙정치국 위원·외교부장 겸임) 등과 함께 중국국제항공(에어차이나) 전용기를 타고 베이징을 출발했다.

순안공항에 도착한 시 주석 부부는 김 국무위원장과 부인 리설주 여사로부터 영접을 받았다. 시 주석이 비행기에서 내린 뒤 양 정상이 반갑게 악수했고, 화동이 다가와 시 주석 부부에게 꽃다발을 건넸다. 공항에는 시 주석 도착 전부터 레드카펫이 깔려있었고, 공항 청사에는 대형 북한 인공기와 중국 오성홍기를 걸어 중국 대표단을 환영했다. 북한은 공항에 ‘습근평(시진핑) 동지를 열렬히 환영합니다’, ‘조중(북중) 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세’ 등의 환영 문구를 한국어와 중국어로 공항에 게시하기도 했다.

김 국무위원장 부부는 지난 2019년 6월 시 주석이 펑 여사와 함께 방북헸던 때에도 직접 공항에 나와 영접했다. 당시에는 공항에 1만명에 가까운 군중이 나와 꽃다발을 흔들며 시 주석을 환영했다. 한복 차림의 어린이들도 춤을 추는 모습을 연출했다. 북한은 이례적으로 공항에서 대규모 영접 행사를 한 후 금수산태양궁전(옛 금수산궁전) 광장에서 별도의 환영행사를 열었다.

이번에는 김 국무위원장 부부가 시 주석 부부를 공항에서 맞이한 뒤, 함께 이동해 평양 김일성광장에서 진행된 환영행사 참석한 것으로 전해졌다. 중국 매체들은 김 국무위원장 부부가 오는 9일까지 1박2일간 이어지는 시 주석의 방북을 위해 금수산 영빈관까지 동행했다고 보도했다. 환영행사가 끝나고 나면 시 주석과 김 위원장간의 정상회담이 바로 진행될 것으로 보인다.