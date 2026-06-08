행안부, 9일부터 7월 28일까지 공모…우수작에 행안부 장관상

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 ‘고유가 시대, 자전거로 에너지 절약과 건강을 동시에’라는 주제로 생활 속 자전거 이용 활성화를 위한 사진·영상 공모전을 개최한다고 8일 밝혔다.

지난 2011년부터 시작해 올해로 16회째를 맞이한 이번 공모전은 자전거를 이용한 안전한 교통문화를 확산하고, 친환경 교통수단인 자전거의 이용 활성화를 통해 탄소배출을 줄이기 위해 열리고 있다.

공모전 작품은 9일부터 7월 28일까지 ‘자전거 행복 나눔 누리집’을 통해 제출할 수 있으며, 공모 분야는 사진과 영상(숏폼) 2개 부문이다.

일상 속 자전거 이용을 홍보하거나 교차로·도로 안전 운행, 자전거도로 통행 가능 교통수단, 보행자 또는 자동차와의 공존 등을 주제로 일반인 누구나 개인 또는 단체(3인 이내)로 응모할 수 있다.

제출된 작품은 관계 전문가가 주제 부합성, 작품성, 활용 가능성 등을 1차 심사하고, 소통24 누리집을 통한 대국민 공개 검증을 거쳐 최종 수상작을 선정한다.

분야별 입상자에게는 행안부 장관상을 수여하며, 자세한 내용은 ‘자전거 행복 나눔 누리집’에서 확인할 수 있다.

수상작은 ‘2027년도 자전거의 날’ 관련 행사 등에 각종 홍보물로 제작되며, 자전거 안전 문화 확산을 위해 국민안전교육플랫폼, 학교 안전 지원시스템 등에 게시해 공공기관 홍보, 교육, 전시 등 다양한 방법으로 활용될 예정이다.

기존 수상작들은 행안부 누리집과 자전거 행복 나눔 누리집 또는 앱에서 확인할 수 있다.

진명기 행안부 자치혁신실장은 “안전한 자전거 이용 문화 정착은 자전거 이용 활성화의 가장 중요한 기반”이라며 “이번 공모전에 접수된 우수한 작품들을 다양하게 활용해 자전거를 통한 지속 가능한 미래를 국민과 함께 만들어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.