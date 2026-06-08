- 8일 개막 299일 앞두고 성공다짐…참여 작가 선정·플랫폼 건립 등 ‘속도’

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남의 오색 찬란한 섬들이 세계의 예술을 품는 ‘섬비엔날레’가 개막 299일을 앞두고 카운트다운에 들어갔다.

섬비엔날레조직위원회(이하 조직위)는 8일 도청 지하 1층 로비에서 홍종완 이사장 등이 참석한 가운데 ‘2027 제1회 섬비엔날레 디-데이(D-day) 전광판 제막식’을 열고 성공 개최를 다짐했다.

섬비엔날레 개막 299일을 앞두고 연 이날 제막식은 홍종완 이사장 인사말에 이어 전광판 제막, 기념촬영, 숏폼 영상 촬영 등의 순으로 진행했다.

충남도와 보령시가 주최하고, 조직위가 주관하는 섬비엔날레는 오는 2027년 4월 3일~5월 30일까지 2개월 간 보령 원산도와 고대도 일원에서 ‘움직이는 섬 : 사건의 수평선을 넘어’를 주제로 개최한다.

조직위는 ‘섬과 예술의 공존을 통해 지속 가능한 미래를 그리는 섬비엔날레’를 이번 행사 비전으로 설정했다.

추진 방향으로는 ‘섬의 생태·문화적 가치를 재해석한 랜드마크형 작품 조성을 통한 섬비엔날레 브랜드 가치 확립 및 지속 가능한 관광 자원화를 통한 지역경제 활성화’로 잡았다.

참여 예정 작가는 국내 31명과 국외 39명 등 총 70명(팀)으로, 주전시장인 원산도 섬문화예술플랫폼, 원산도·고대도 빈집과 유휴 공간, 백사장, 해안 도로 등에서 조각, 설치, 회화, 미디어, 퍼포먼스 작품 80점을 선보인다.

섬비엔날레 핵심 인프라인 섬문화예술플랫폼은 9886㎡의 부지에 연면적 3989㎡로, 300억원을 투입해 올해 말 준공을 목표로 공사를 서두르고 있다.

섬비엔날레를 더 풍부하게 만들어줄 부대행사도 구체적으로 나왔다.

우선 ▷무빙 네트워크 ▷무빙 토크 : 작가와의 대화 ▷도슨트 프로그램 ▷아트 투어 ▷무빙 퍼포먼스 ▷작가와 함께하는 교육 등 전시 연계 프로그램을 마련, 관람객의 전시에 대한 이해도를 높인다.

또 국내외 공공예술 기획자와 지역 예술가, 해외 기획자 간 교류를 통한 중장기 협력 기반 마련을 위해 다음 달 10일 보령 머드테마파크에서 심포지엄을 열고, 개막 이후 두 번째 심포지엄을 개최해 섬비엔날레 인지도를 높이고 국제적인 위상을 확보한다.

체류형·체험형 관광 활성화를 위한 부대행사로는 ▷유람선 5섬 투어 ▷원산도 자전거 아트루트 ▷해상 라이트쇼 ▷명상 프로그램 ▷아트캠핑 등을 진행한다.

홍종환 이사장은 “섬비엔날레는 충남의 아름다운 섬과 바다를 세계에 알리고, 충남의 문화와 관광, 지역경제가 동반 성장하는 미래를 그리는 핵심 프로젝트”라며 “우리는 이번 비엔날레를 통해 충남의 소중한 해양문화 자원을 세계적인 콘텐츠로 승화시키고, 섬이 가진 무한한 가치를 새롭게 창출해 낼 것”이라고 강조했다.

이어 “오늘 밝히는 디-데이 전광판의 숫자는 물리적 시간일 뿐만 아니라, 섬비엔날레 성공 개최를 향한 우리의 의지이자, 충남의 새로운 미래를 열어 나아가겠다는 도민과의 약속”이라며 행사를 차질 없이 준비하겠다고 밝혔다.