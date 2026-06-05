6월 13일 개관, ‘로열파크씨티 리미티드383’ 미래주택전시관 자연과 문화, 건강한 쉼이 있는 도심 속 프리미엄 라이프 초여름 밤의 특별한 추억, ‘2026 로열 가든 페스티벌’

국내 3대 시행사인 DK아시아가 도심 속에서 프리미엄 리조트 라이프와 자연·문화를 동시에 누릴 수 있는 인천 최고의 힐링 명소를 선보인다.

DK아시아는 ‘검단 호밀꽃·황토 이십리길’을 개장하고, 오는 6월 13일 ‘로열파크씨티 리미티드383’ 미래주택전시관을 공식 개관한다고 밝혔다. 오픈을 기념하는 축하 행사는 6월 6일부터 28일까지 약 한 달간 진행된다.

분양 상담 넘어선 ‘브랜드 경험형 주거문화 공간’ 첫선

오는 13일 문을 여는 ‘로열파크씨티 리미티드383’ 미래주택전시관은 DK아시아가 제안하는 새로운 주거문화를 집약한 공간이다. 기존의 마감재와 평면 확인 중심의 모델하우스 역할에서 벗어나 단지 조경, 커뮤니티, 문화 콘텐츠 등을 방문객이 입체적으로 체험할 수 있도록 구성했다.

최근 분양 시장에서 모델하우스가 단지 주변 환경과 실제 라이프스타일을 미리 경험해보는 ‘체험형 공간’으로 진화함에 따라, DK아시아는 대규모 녹지 인프라인 ‘황토 이십리길’과 전시관을 연계해 방문객들에게 차별화된 주거 가치를 선보인다는 전략이다.

전국 최초 ‘호밀꽃·황토 이십리길’… 5개 테마 및 국내 최대 풋케어존 구성

이번 행사를 위해 조성된 ‘검단 호밀꽃·황토 이십리길’은 약 13만 8천㎡(축구장 약 19개 크기)에 달하는 국내 최대 규모로, 호밀꽃과 황톳길이 어우러진 전국 최초의 공간이다. 황토 이십리길은 ▲사랑 ▲행복 ▲치유 ▲행운 ▲소망 등 5개의 테마 코스로 기획됐다.

특히 뛰어난 투수성 공법을 적용해 비가 온 직후에도 황토가 발에 쉽게 붙지 않고 쾌적하게 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 배려했다. 황톳길 끝에는 동시에 30명 이상이 이용할 수 있는 국내 최대 규모의 풋케어존(세족 시설)을 마련해 가족, 이웃들과 함께 휴식할 수 있는 힐링 공간을 완성했다.

13일 유명 가수 총출동 축제… 매주 토요일 ‘토토로파티’ 진행

문화적 가치를 더하는 다채로운 이벤트도 예고됐다. 미래주택전시관 공식 개관일인 13일에는 OBSW가 주관하는 인천 대표 문화 행사 ‘2026 로열 가든 페스티벌’ 특집 콘서트가 개최된다. 웅장한 대북 공연을 시작으로 화려한 불꽃놀이와 함께 정동하, 김정민, 조정민, 나비, 파이란 등 정상급 가수들의 무대가 초여름 밤을 수놓을 예정이다.

또한 행사 기간 중 매주 토요일에는 ‘토토로파티(토요일, 토요일은 로열파크씨티와 함께)’가 열려 버스킹, 마술쇼, 로열 트레인 투어, 맨발 걷기, 보물찾기, 다채로운 먹거리 공간 등 가족 단위 방문객들을 위한 풍성한 즐길 거리를 제공한다.

김정모 회장 “인천 검단, 세계적 수준의 금융복합도시로 도약시킬 것”

김정모 DK아시아 회장은 “최근 모델하우스는 주거 상품 소개를 넘어 브랜드가 지향하는 라이프스타일을 직접 경험하는 공간으로 변화하고 있다”며, “오는 7월 검단구 출범을 앞두고 올해 더욱 규모가 커진 ‘검단 호밀꽃·황토 이십리길’ 행사와 13일 개관하는 ‘미래주택전시관’을 통해 이곳을 인천 최고의 힐링 명소로 발전시키겠다”고 말했다.

이어 김 회장은 장기적인 미래 비전도 제시했다. 그는 “인천 검단구 일대 260만㎡ 부지에 조성되는 ‘로열파크씨티 2단계 1만 6,800세대 개발사업’을 통해 청계천을 모티브로 한 수변 중심 도시와 36홀 규모의 파크골프 코스를 구축할 것”이라며, “최근 글로벌 금융 파트너인 하나은행과의 전략적 금융협약을 기반으로 로열파크씨티를 하이엔드 주거와 글로벌 금융이 결합된 세계적인 금융복합도시로 완성하겠다”고 강조했다.