[헤럴드경제=정목희 기자] 5월 미국의 비농업 일자리가 시장 예상치를 크게 웃돌면서 5일(현지시간) 미국 국채 수익률이 일제히 상승했다.

전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 이날 오전 8시 40분(미 동부시간) 기준 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.54%로 전 거래일보다 0.06%포인트 상승했다.

같은 시각 30년 만기 미국 국채 수익률은 전 거래일 대비 0.04%포인트 오른 5.02%를 기록하며 심리적 저항선으로 여겨지는 5% 선을 넘어섰다.

통화정책에 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률도 4.12%로 전 거래일보다 0.07%포인트 상승했다.

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 이날 5월 비농업 부문 고용이 전월 대비 17만2000명 증가했다고 발표했다.

이는 8만명 증가를 내다본 전문가 예상치(다우존스 집계 기준)를 큰 폭으로 웃돈 수치다.

미·이란 전쟁에 따른 에너지 가격 급등이 경기 둔화를 초래할 수 있다는 우려에도 불구하고 미국의 고용 상황이 5월 들어서도 회복력 있는 모습을 보이면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 연내 금리 인하에 나서지 못할 것이란 기대감이 더욱 커질 전망이다.