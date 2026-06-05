[헤럴드경제=문영규 기자] KBS의 6·3 지방선거 개표방송에 송출된 공식 홍보영상에 ‘홍어’가 등장해 호남지역을 비하했다는 논란이 제기되자 중앙선거관리위원회가 공식 사과했다.

선관위는 5일 보도자료를 통해 “중앙선거관리위원회가 KBS와 협업 제작하여 홍보에 활용한 영상에 특정 지역을 비하하는 것으로 비칠 수 있는 이미지가 포함된 것에 대해 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

선관위는 “해당 영상은 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 유권자의 개표 참관 이해를 돕기 위해 KBS가 제작해 중앙선관위 공식 유튜브 채널에 게재한 홍보영상”이라며 한국언론진흥재단 계약을 통해 KBS 자회사인 KBSN의 외주 제작업체가 인공지능(AI) 기술로 제작한 것이라고 설명했다.

선관위에 따르면 이 영상엔 등장인물이 한숨을 쉬는 장면에서 ‘홍어’와 유사한 물고기가 등장했다. 등장인물들은 대화를 나누며 한숨을 쉬었는데 입에서 이같은 이미지가 나온 것이다.

홍어는 일간베스트(일베) 등 극우 성향 온라인 커뮤니티 등에서 호남 지역을 비하할 때 쓰는 표현으로 알려져 있다.

선관위는 “특정 지역 비하에 해당할 수 있는 이미지가 노출돼 이에 대한 문제제기가 있었고 문제 인지 즉시 해당 영상을 공식 유튜브 채널에서 비공개 처리했다”고 했다.

이와 관련, KBS는 9시 뉴스를 통해 공식 사과했다.

앞서 더불어민주당 광주광역시당은 이날 성명을 통해 “대한민국 선거 공정성을 수호해야 할 헌법기관 중앙선거관리위원회와 국민의 방송 KBS의 공식 홍보 영상에, 지역을 비하하는 상징물이 삽입돼 전국에 송출된 사태에 참담함을 금할 수 없다”며 사과를 요구했다.

광주시당은 “단순한 기술적 오류라는 변명을 멈추고 어떠한 인공지능 지시어가 입력되서 이 같은 혐오 이미지가 의도적으로 만들어 졌는지 그 경위를 국민 앞에 한 점 의혹 없이 투명하게 밝혀야 한다”며 “이미지를 고의로 삽입한 실무자, 방치하고 용인한 책임자에 대해 상응하는 조치가 필요하다”고 말했다.

선관위는 “영상의 최종 검수 과정에서 해당 이미지를 걸러내지 못한 점에 대해 유감을 표하며 국민 여러분께 사과의 말씀을 드린다”며 “아울러 향후 영상 제작 및 검수 과정 전반에 대해 점검해 재발 방지에 최선을 다하겠다”고 했다.