국힘 국조 제안에 與도 추진 의사

[헤럴드경제=정목희 기자] 6·3 지방선거에서 사상 초유의 투표용지 부족 사태가 발생한 것과 관련해 국회 차원의 국정조사가 추진될 전망이다.

국민의힘이 국정조사를 제안한 데 이어 여당인 더불어민주당도 국조 추진 방침을 밝히면서 사태의 진상을 규명하기 위한 국회 차원의 논의가 본격화할 것으로 보인다.

민주당 한병도 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “정말 이해도 가지 않고 납득도 안 되는 황당한 일이 발생했다”며 “국정조사를 추진하겠다”고 밝혔다.

한 원내대표는 “경위를 철저히 파악해 선거관리위원회에 어떤 근본적인 문제가 있는지 살펴볼 생각”이라며 “이번 기회에 선관위가 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 과감한 개혁도 추진하겠다”고 말했다.

국민의힘 역시 진상 규명을 위한 국정조사 필요성을 강조하고 있다. 당내 일각에서는 특별검사 도입을 요구하는 목소리도 나오고 있다.

이날 사퇴한 송언석 전 국민의힘 원내대표는 전날 의원총회에서 “선관위 업무 전반에 대한 대대적인 감찰과 개혁이 불가피하다”며 긴급 국정조사를 제안했다.

국민의힘의 새 원내지도부가 구성되면 국정조사의 범위와 방식 등을 놓고 여야 간 협의가 이뤄질 것으로 예상된다.

한 원내대표는 “여야 이견이 없으면 어떤 형식과 방법으로든 (국조를) 빠르게 추진할 수 있다”고 말했다.

그는 다만 특검 도입에 대해선 “국조를 해도 충분히 사실관계를 파악할 수 있을 것”이라며 사실상 선을 그었다.

앞서 제9회 지방선거 본 투표일인 지난 3일 서울 강남구·광진구·송파구 등 일부 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하는 상황이 발생해 선관위의 선거 관리 부실에 대한 비판 여론이 높아지고 있다.