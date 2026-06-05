[대구시 제공]
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[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인이 5일 첫 업무회의에 백팩을 메고 참석해 눈길을 끌었다. 추 당선인은 이날 오전 대구 동구 신천동에 위치한 대구정책연구원에서 김정기 대구시장 권한대행을 비롯한 대구시 관계자들로부터 업무보고를 받았다. 이날 백팩 차림으로 회의장에 들어선 추 당선인은 형식적인 절차보다 실질적인 업무와 소통에 집중하겠다는 의지를 나타냈다.


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