오세훈·한동훈 당선에 “어쩌면 좋아”…김어준 “대선 후보 2명 살아나”

[헤럴드경제=김주리 기자] 방송인 김어준씨가 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 결과를 두고 아쉬움을 표했다. 김 씨는 오세훈 국민의힘 서울시장 당선인과 한동훈 무소속 부산 북갑 당선인이 승리하며 보수 진영의 차기 대권 주자군이 살아난 반면, 김경수 더불어민주당 경남지사 후보와 조국 조국혁신당 경기 평택을 후보가 낙선하는 과정에서 “어쩌면 좋아” 라며 탄식했다. 김씨는 4일 오전 유튜브 채널 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에서 서울시장 선거 개표 상황을 전하던 중 오 당선인이 정원오 민주당 후보를 앞섰다는 소식을 접했다. 그는 “서울은 또 역전됐다고 하네”라며 “이렇게 되면 보수 진영에는 한동훈과 오세훈, 대선 후보가 두 명이나 살아 돌아오는 셈이다. 이쪽 진영에서는 김경수와 조국이라는 대선 후보급 주자들이 낙선하게 되는 것”이라고 했다. 오 당선인은 개표 막판까지 이어진 접전 끝에 정 후보를 누르고 서울시장직을 지켜냈다. 사상 첫 5선 서울시장에 오르면서 보수 진영의 차기 대