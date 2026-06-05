[헤럴드경제=고재우 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 첫 일정으로 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁을 만났다.

이 자리에서 페이커에 그래픽처리장치(GPU)를 선물한 황 CEO는 한국을 e스포츠 최적 시장이라고 추켜세우며, 근저에 엔비디아 GPU가 있었다고 평가했다.

황 CEO는 5일 오후 서울 마포구 소재 T1 피시방에서 페이커 등 T1 선수단을 만났다.

그는 “한국은 e스포츠를 발명했고, 관람하는 문화를 만들었다”며 “한국 게이머들은 이기기 위해 최고의 GPU를 선택했고, 그것이 엔비디아 GPU였다”고 말했다.

이어진 페이커와 대화에서 황 CEO는 자신의 사인이 담긴 지포스 RTX 5090 GPU를 선물하기도 했다. 페이커는 황 CEO에 자신의 사인이 담긴 유니폼을 선물했다. 이후 황 CEO와 T1 선수단은 함께 기념 촬영을 하기도 했다.

아울러 황 CEO는 피시방을 찾은 인원 2명을 대상으로 게임용 노트북 ‘RTX 스파크’ 교환권을 선물했다.

황 CEO는 “사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 대표와 PX를 재발명해야 한다고 했고, 새로운 설계를 통해 나온 게 ‘RTX 스파크’”라며 “RTX 스파크는 노트북, 데스크톱 등을 아우르는 새로운 세대의 PC”라고 설명했다.

한편 황 CEO는 이후 일정으로 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등과 삼소 회동(삼겹살+소주)에 나설 것으로 보인다. 이 자리에서 황 CEO 등은 인공지능(AI) 반도체, 피지컬 AI, AI 인프라 등을 논의할 것으로 예상된다.