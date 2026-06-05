[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 무인 매장에서 한 달간 18차례에 걸쳐 상습적으로 물건을 훔친 절도범이 경찰에 붙잡혔다.

5일 경찰청 유튜브에 따르면 서울 구로경찰서는 무인 매장에서 상습적으로 물건을 훔친 혐의로 피의자 A씨를 검거했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 4월 서울 구로구에 있는 한 무인 아이스크림 할인점에서 양손 가득 물건을 들고 계산대로 향했다. 이어 그는 상품 하나하나 키오스크에 갖다 대며 바코드를 찍는 척만 시늉만 했을 뿐, 실제 결제는 진행하지 않고 물건을 챙겨 나갔다.

A씨는 이틀에 한 번꼴로 해당 매장을 찾아 이 같은 ‘무태그 무결제’ 방식의 쇼핑을 일삼은 것으로 드러났다. 약 한 달 동안 반복된 범행 횟수만 총 18회에 달한다.

업주 신고를 접수한 경찰은 매장 내 CCTV 영상 등을 토대로 A씨의 이동 동선을 파악해 주거지까지 확인했다.

검거의 결정적 단서는 피의자가 착용한 파란색 슬리퍼였다. 탐문 수사를 벌이던 경찰은 피의자가 범행 때마다 매번 같은 슬리퍼를 신고 있었다는 점에 주목했고 동선 추적 중 동일한 슬리퍼를 신은 A씨를 포착해 도난 신고 하루 만에 검거에 성공했다.