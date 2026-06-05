‘K-해양 인공지능 벨트’ 조성 용역 착수보고회 개최 부산을 글로벌 해양AI허브도시 육성 전략 수립 나서

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 부산을 글로벌 해양 인공지능(AI) 허브도시로 육성하기 위한 전략 수립에 본격 나선다고 5일 밝혔다.

부산항만공사와 부산정보산업진흥원은 지난달 29일 부산시티호텔에서 ‘K-해양 인공지능 벨트’ 조성 전략 수립 연구용역 착수보고회를 개최했다. ‘K-해양 인공지능 벨트’는 부산을 중심으로 국방·항만·조선·국방·문화 등 해양산업 전반에 인공지능(AI)를 접목해 대한민국 해양산업 경쟁력을 강화하고, 국가 차원의 해양 인공지능 중심 거점을 구축하는 대형 전략 프로젝트다.

이날 착수보고회는 부산항만공사, 해양수산부, 부산광역시, 국가AI전략위원회, 정보통신산업진흥원(NIPA), 대한민국 해군, 한국해양수산개발원(KMI), 부산조선해양기자재공업협동조합(BMEA) 등 주요 관계기관과 전문가들이 대거 참석해 부산의 해양 AI 산업 미래 전략과 추진 방향성을 심도있게 논의했다.

이번 연구에서는 ▷대한민국 해양 인공지능 벨트 종합계획 수립 ▷국방, 항만, 조선, 문화 등 4대 분야 피지컬 인공지능 선도 사업 발굴 ▷‘인재-창업-인프라’ 해양 인공지능 벨트 종합 생태계 조성 전략 기획 등을 중점 추진할 예정이다.

그 중 항만분야 중점 과제는 지난 2월 부산항만공사가 수립한 ‘부산항 AI 대전환 계획’과 연계될 수 있도록 추진한다. 부산항만공사는 이번 용역을 통해 ▷부산항에 특화된 피지컬 AI 연구 기획 및 사업화 ▷부산항 AX 추진전략에 부합하는 세부계획 수립-실증․확산-지원 방안 ▷국가 AX 정책추진에 맞춘 사업 추진체계 및 세부 추진절차도 마련할 계획이다.

양 사는 단순한 연구용역 수준을 넘어 ▷국가 예비타당성조사 대응 ▷대형 국책사업 기획과 예산확보를 위한 사업계획서 마련 ▷해양 AI 산업 생태계 조성 ▷전문인재 양성 및 산학연 협력체계 구축까지 연계해 부산을 국가 해양 AI 전략의 핵심 거점으로 육성할 방침이다.

송상근 부산항만공사 사장은 “부산정보산업진흥원과 긴밀히 협업해 부산항을 AI 기반 스마트 항만으로 조성하기 위한 백년대계를 성공적으로 수립하겠다”고 밝혔다. 김태열 부산정보산업진흥원 원장은 “부산이 보유한 세계적 항만과 조선·물류, 국방 인프라를 기반으로 대한민국 해양 인공지능 혁신을 선도하고, 부산이 글로벌 해양 인공지능 수도로 도약할 수 있도록 전력을 다하겠다”고 강조했다.