[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 김세영이 제81회 US여자오픈 첫날 1타 차 2위에 올랐다.

김세영은 5일(한국시간) 미국 캘리포니아주 퍼시픽 펠리세이즈에 위치한 리비에라 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 첫날 경기에서 버디 5개에 보기 1개로 4언더파 67타를 때려 단독 2위로 출발했다. 5언더파 66타로 선두에 나선 제니퍼 컵초(미국)와는 1타 차다.

10번 홀에서 출발한 김세영은 10, 11번 홀의 연속 버디로 기분좋게 출발했다. 이후 4번 홀(파3) 에서 1.5m 파 퍼트를 놓쳤으나 6~8번 홀에서 3홀 연속 버디를 낚아 이날 하루에만 4타를 줄였다. 6번 홀(파3)에서 3m 버디를 잡은 김세영은 7번 홀(파4)에서 세컨드샷을 핀 한 뼘 거리에 붙여 ‘탭인 버디’로 연결시켰으며 8번 홀(파4)에선 8.8m의 장거리 버디 퍼트를 집어넣었다. 김세영은 마지막 9번 홀에서도 비슷한 거리의 파 퍼트를 성공시키는 등 신들린 퍼팅 감각을 뽐냈다.

김세영은 경기 후 가진 인터뷰에서 “코스가 전반적으로 매우 까다로워 매 홀마다 스스로 시험에 드는 것 같은 기분이었다”며 “하지만 오늘 전반적으로 견고하게 플레이를 풀어갈 수 있어서 만족스럽고 기쁘다”고 말했다.

김세영은 이어 “US여자오픈은 일반 대회와 확실히 중압감과 코스 세팅 면에서 다르다. 지난주 이곳에서 미리 연습 라운드를 돌며 코스를 점검했던 것이 오늘 안정적인 경기 운영을 하는 데 큰 밑거름이 되었다”며 “아직 사흘이라는 긴 시간과 많은 라운드가 남아있는 만큼 평정심을 유지하며 남은 경기도 기대감을 갖고 치르겠다“고 덧붙였다.

이번 경기에선 김세영 외에 한국 선수들의 약진이 두드러졌다. 지난해 KLPGA투어 대상 수상자인 유현조는 17번 홀까지 버디만 4개를 잡았으나 마지막 18번 홀(파4)에서 쓰리퍼트로 보기를 범했다.

유현조는 “보기를 최소화하자는 전략이 주효했다”며 “메이저 무대라고 해서 무리하게 공격하기보다는 안전하게 그린을 공략하는 정석적인 플레이를 이어갈 생각”이라고 밝혔다.

대회 개막전 지켜봐야 할 선수로 지목됐던 윤이나는 버디 5개에 보기 2개로 3타를 줄여 유현조와 함께 공동 3위에 올랐다. 윤이나는 “메이저 대회 특유의 단단하고 빠른 그린 때문에 경기 초반 다소 긴장했지만 샷감이 나쁘지 않아 기회를 잘 살릴 수 있었다”며 “리비에라는 실수를 하면 대가가 큰 코스인 만큼 매 샷 집중하겠다“고 말했다.

베테랑 신지애는 2언더파 69타로 2022년 이 대회 우승자인 이민지(호주), 인뤄닝(중국), 패티 타바타나킷(태국), 하타오카 나사(일본)와 함께 공동 8위로 출발했다. 최혜진은 1언더파 70타로 로즈 장(미국)과 함께 공동 14위에 자리했다.

전인지와 김아림, 이소미, 이다연은 나란히 이븐파 71타를 기록해 공동 29위를 달렸다.

세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)는 2오버파 73타로 지노 티티쿤(태국), 찰리 헐(잉글랜드), 김민솔과 함께 공동 56위를 기록했다. 코다와 같은 조로 경기한 김효주는 3오버파 74타로 리디아 고(뉴질랜드), 셀린 부티에(프랑스), 황유민, 임진희, 국가대표 오수민과 함께 공동 85위에 머물렀다.

세계랭킹 1위에 올랐던 고진영과 박성현은 나란히 4오버파 75타를 기록해 공동 104위라는 무거운 발걸음으로 출발했다.