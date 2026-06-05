6월 15일 봉산무장애숲길서 숲해설과 함께하는 3km 걷기 선착순 30명 모집… 은평구민·생활권자 대상 무료 참여

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 구민의 건강증진과 걷기 실천 문화 확산을 위해 오는 15일 ‘건강도시 은평! 중강도 빠르게 걷기’ 프로그램을 운영한다.

이번 프로그램은 봉산무장애숲길에서 진행되며, 일상 속 걷기 실천을 통해 심폐지구력을 향상시키고 숲이 주는 치유 효과를 함께 경험할 수 있도록 마련됐다.

참가자들은 숭실고등학교 뒤 봉산 편백숲 입구를 출발해 편백나무숲길, 마루쉼터, 전망대 일대를 왕복하는 약 3km 구간을 걷게 된다. 전문 숲해설가가 동행해 봉산의 생태환경을 소개하고 안전한 걷기 활동을 지원할 예정이다.

모집 인원은 선착순 30명이며, 은평구민과 관내 생활권자를 대상으로 무료로 운영된다. 참가 신청은 6월 12일까지 전자우편, 전화 또는 방문 접수(은평구보건소 7층 보건위생과)를 통해 가능하다.

김미경 은평구청장은 “걷기는 특별한 장비 없이 누구나 실천할 수 있는 대표적인 건강 활동”이라며 “구민들이 봉산의 아름다운 자연을 즐기며 건강과 활력을 함께 얻는 시간이 되길 바란다”고 말했다.