김진오 저고위 부위원장, 김성주 연금공단 이사장 예방

[헤럴드경제=이태형 기자] 저출산고령사회위원회와 국민연금공단이 고령화 사회 대응과 연금제도 발전 방향을 논의하기 위한 간담회를 가졌다.

저고위는 김진오 부위원장이 4일 전북 전주시에 있는 국민연금공단 본부에서 김성주 연금공단 이사장을 예방했다고 밝혔다.

최근 저고위가 일·가정 양립, 돌봄, 주거 등 인구전략 관점에서 범정부 종합계획을 준비하고 있는 가운데, 이날 면담에서는 초고령사회에 대비한 기초연금과 국민연금 급여의 적정 수준 확보 등 주요 정책 현안에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

김 부위원장은 “국민연금은 국민의 가장 기본적인 공적연금 제도인 만큼 사각지대 없이 모든 국민이 행복하고 여유로운 노후생활을 누릴 수 있도록 공단이 안정적인 기금운용과 제도개선에 지속해서 힘써주길 바란다”라고 당부했다.

이에 김 이사장은 “지난해 연금개혁을 통해 국민연금의 지속가능성을 높였고, 올해에는 초고령사회에서 당면할 치매문제를 국가가 나서서 해결하기 위해 치매 공공신탁 시범사업을 추진 중”이라며 “앞으로 국민연금은 저고위와 긴밀히 소통하고 협력해 모든 국민이 누리는 연금을 만들어 인구구조 변화에 선제적으로 대응해 나가겠다”고 화답했다.

‘저출산·고령사회기본법’ 개정법률이 지난 5월 7일 국회 본회의를 통과해 인구전략위원회가 새롭게 출범함에 따라 두 기관은 앞으로도 인구구조 변화에 따른 노후소득보장 강화, 노후 준비 지원 서비스 확대 등 저출산·고령화 위기를 극복하기 위한 정책 협력을 강화해 나갈 방침이다.