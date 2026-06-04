도세탁셀 시장 점유율 1·2위 결합에 경쟁 제한 우려

[헤럴드경제=양영경 기자] 제약업체 보령이 유방암 치료에 사용되는 도세탁셀 성분 오리지널 항암제 ‘탁소텔’의 영업권을 사노피로부터 넘겨받게 됐다. 다만 국내 도세탁셀 항암제 시장의 경쟁 질서 유지를 위해 자사 복제약 ‘디탁셀’ 사업을 제3자에게 매각해야 한다는 조건이 달렸다.

공정거래위원회는 4일 보령의 탁소텔 영업 양수건을 심사한 결과 국내 도세탁셀 항암제 시장에서 경쟁 제한 가능성이 크다고 판단해 이 같은 시정조치를 결정했다고 밝혔다.

이에 따라 보령은 디탁셀 관련 영업 자산을 6개월 이내에 제3자에게 매각해야 한다. 필요할 경우 최대 6개월까지 기한을 연장할 수 있다.

디탁셀 매각이 완료되기 전까지 보령이 해당 제품의 생산·공급을 중단하거나 거래처를 탁소텔로 전환하도록 유도하는 행위는 금지된다. 매각 이후에는 인수 기업이 요청하는 경우 일정 기간 디탁셀 완제품 공급 및 기술 지원을 제공해야 한다.

이번 기업결합은 디탁셀을 판매 중인 보령이 같은 성분의 오리지널 의약품인 탁소텔의 글로벌 영업권을 확보하기 위해 추진됐다.

국내 도세탁셀 성분 항암제 시장에서 사노피는 시장점유율 64.7%로 1위, 보령은 13.8%로 2위를 차지하고 있다. 양사의 시장점유율 합계는 약 78% 수준이다.

공정위는 보령이 탁소텔을 직접 제조·판매할 경우 관련 규정에 따라 디탁셀 품목허가를 반납해야 하는 점을 고려했다. 이 경우 시장에서 경쟁 제품이 감소할 우려가 있다고 판단했다.

또 보령이 2023년 국내 최초로 무알코올 도세탁셀 제품을 개발해 탁소텔과 품질 경쟁을 벌여왔으나 기업결합 이후에는 이러한 경쟁 유인이 감소하고 소비자 선택권도 축소될 수 있다고 봤다.

아울러 보령이 도세탁셀 성분 항암제의 생산능력을 현재보다 약 50배 확대할 계획인 것으로 알려진 만큼 향후 경쟁사와의 생산 및 영업 격차가 확대될 가능성도 있다고 분석했다.

경제분석 결과 이번 기업결합 이후 국내 도세탁셀 항암제 가격은 4.6~9.3%가량 상승하고 소비자 후생은 33억8000만~77억8000만원이 감소할 것으로 추정됐다.

이에 따라 공정위는 디탁셀이 기업결합 이후에도 독립적인 경쟁 제품으로 남을 수 있도록 자산 매각과 공급 유지 의무 등을 포함한 시정조치를 부과했다.

공정위는 “기업결합 후에도 오리지널과 제네릭 간 가격·품질 경쟁 메커니즘이 유지될 수 있도록 시정조치를 촘촘히 마련했다”면서 “도세탁셀 성분 오리지널 항암제가 국내에서 직접 제조·판매됨으로써 유방암 등 치료에 필수적인 의약품의 안정적 공급 기반을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.