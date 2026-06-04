WSJ “소규모 충돌은 감내, 중동 확전은 원치 않아” 이란 “동결자산 해제 먼저”…핵 협상 놓고 평행선

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[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 미군 사망자가 발생하지 않는 한 이란과의 전면전을 재개하지 않겠다는 입장을 참모들에게 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 3일(현지시간) 보도했다.

복수의 미국 당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 최근 참모들에게 이란의 공격으로 미군 사망자가 발생할 경우 휴전 종료를 검토할 수 있다는 뜻을 비공개로 전달했다.

이는 사실상 미군 사망을 휴전 파기의 ‘레드라인’으로 설정한 것으로, 그에 미치지 않는 수준의 무력 충돌은 감수하겠다는 의미로 해석된다.

트럼프 대통령은 최근 이어지고 있는 산발적 충돌에도 불구하고 수주간 유지돼 온 공습 중단 기조는 여전히 유효하다는 입장인 것으로 전해졌다.

WSJ은 “트럼프 대통령의 신중한 태도는 중동에서 더 큰 전쟁으로 비화하는 것을 막기 위해 수주 또는 수개월간의 제한적 충돌 정도는 감수할 의향이 있음을 시사한다”고 분석했다.

실제로 미국과 이란은 지난 4월 초 휴전 발효 이후에도 간헐적인 무력 충돌을 이어가고 있으며 최근 들어 긴장 수위가 한층 높아진 상태다.

이란은 이번 주 역내 미군 기지와 쿠웨이트 국제공항 등을 겨냥해 미사일과 드론 공격을 감행했으며, 이 과정에서 1명이 숨졌다.

이에 미국도 맞대응 공격을 했지만, 방어적 성격이었으며 전면전 재개는 아니라고 설명했다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 하원 청문회에서 “이란의 행동에 대한 대응 차원”이라며 “그들이 선박을 향해 발포하지 않으면 우리도 발포하지 않지만 우리는 대응해야 한다”고 말했다.

미국은 전면전 확대 가능성에는 선을 그으면서 종전 협상도 서두르지 않겠다는 입장을 유지하고 있다.

미국은 이란과의 휴전을 60일 연장하고 그 기간에 이란 비핵화 협상 등을 본격화한다는 내용이 담긴 종전 양해각서(MOU)를 추진해왔지만, 트럼프 대통령은 지난주 이란의 최신 제안을 거부한 것으로 알려졌다.

그는 이란이 먼저 실질적 양보에 나서야 한다는 입장이지만, 이란은 미국이 동결 자산을 해제하거나 경제적 보상을 제공한 뒤에야 핵 프로그램 협상에 나설 수 있다고 주장하고 있다.

이에 따라 트럼프 대통령이 조기 종전 합의와 장기 압박 사이에서 선택의 기로에 놓였다고 WSJ은 평가했다.

미국외교협회(CFR)의 스티븐 쿡 선임연구위원은 “이란은 고통을 감내할 의지가 있다는 점을 보여주고 있으며 아직 굴복하지 않았다”며 “그 결과 트럼프는 곤란한 상황에 놓이게 됐다”고 말했다.

브루킹스연구소의 수잰 멀로니 부소장도 “이란 전쟁은 강경한 힘과 고위험 승부수를 선호하는 트럼프 행정부가 직면한 첫 번째 난국처럼 보인다”고 평가했다.