[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자] 조주홍 영덕군수 후보가 제9회 전국동시지방선거에서 영덕군수로 당선됐다.

조주홍 영덕군수 당선인은 4일 당선 소감을 통해 ”이번 승리는 영덕의 변화와 도약을 바라는 군민 모두의 승리”라며 “군민 여러분의 뜻을 무겁게 받들어 영덕 발전과 군민 행복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이어 “초심을 잃지 않고 결과로 보답하겠다”며 “중앙정부와 경북도, 국회와 긴밀히 협력하는 ‘세일즈 군수’가 돼 영덕 발전의 기반을 마련하겠다”고 했다.

또 “함께 경쟁한 후보들에게도 감사의 뜻을 전한다”며 “선거는 끝났고 이제는 하나 된 영덕으로 나아가야 할 때로, 좋은 정책과 제안은 열린 마음으로 군정에 반영하겠다”고 전했다.

특히 신규 원전 유치와 관련해 “군민의 뜻을 최우선으로 삼고 책임 있게 추진하겠다”며 “에너지 산업을 영덕의 새로운 성장동력으로 육성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 연결하겠다”고 강조했다.

조주홍 당선인은 “저를 지지해 주신 분도 다른 후보를 지지하신 분도 모두 소중한 영덕군민”이라며 “편 가르지 않고 통합과 화합의 군정을 펼쳐 ‘반듯한 군정, 다시 뛰는 영덕’을 반드시 만들어 가겠다”고 말했다.