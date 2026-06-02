[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 날인 2일 경남도지사 선거에 출마한 더불어민주당 김경수 후보와 국민의힘 박완수 후보는 막판 총력전을 펼쳤다. 두 후보는 일제히 ‘절박함’을 무기로 유권자에게 한 표를 호소했다.

김경수 후보는 이날 오전 7시 진해 안민터널 입구 출근인사를 시작으로 밤늦게까지 경남 중심부를 훑는 저인망식 유세를 이어갔다. 오전에는 김해 5일장을 찾아 바닥 민심을 다진 뒤, 오후부터 본격적으로 창원권을 공략했다.

김 후보는 이날 “지금 경남에 필요한 것은 단순한 관리형 도지사가 아니라 미래를 바꿀 대규모 국책사업과 예산을 끌어올 수 있는 유능한 도지사가 필요하다”고 강조했다. 특히 가덕도신공항, 진해신항, 서부경남 KTX 등 과거 성과를 언급하며 “해본 사람이 해낸다”는 점을 앞세웠다. 이재명 정부와의 긴밀한 협력을 통해 부울경 메가시티 복원, 공공기관 2차 이전, 우주항공·산업벨트 조성을 추진하겠다는 비전도 함께 제시했다.

이날 오후 창원 의창구 홈플러스 사거리 퇴근길 인사에 이어 용지호수공원을 찾은 김 후보는 저녁 8시 30분 창원시청 사거리 ‘파이널 유세’에서 “경남을 바꿀 한 표가 부족하다”며 투표 참여를 호소한 뒤, 밤 11시 창원중앙역에서 선거운동을 마무리한다.

박완수 후보는 선거운동 마지막 날인 이날 동선을 창원시 산하 4개 구(마산합포·마산회원·의창·성산) 를 순회하는 집중 유세로 짜 맞췄다. 지지 기반이 탄탄한 거점 지역을 촘촘히 다지며 투표율과 득표율을 끌어올리겠다는 전략이다.

박 후보는 이날 유세에서 “이번 선거는 대한민국의 견제와 균형을 바로 세우는 선거”라며 특정 정당의 지방권력 독주를 견제해 줄 것을 요청했다. 상대 후보를 겨냥해 “선거 때만 주소를 옮기는 후보와 달리 자신은 평생 경남에서 살아왔다”며 “경남에 무엇이 필요한지 가장 잘 아는 일하는 도지사 후보”라는 점을 강조했다. 특히 박 후보는 우주항공청 사천 유치와 피지컬 AI 사업 예타면제 등 민선 8기 도정 성과를 앞세우며, 우주항공 산업 기반 구축과 제조 AI 전환으로 경남 대도약을 이끌겠다고 확신했다.

이날 낮 시간 동안 창원 전역을 돌며 표심을 자극한 박 후보는 저녁 7시 30분 창원 중심가인 성산구 상남분수광장에서 ‘피날레 유세’를 갖고 “지방권력까지 한쪽으로 쏠리면 견제와 균형이 무너진다”면서 한 표를 호소한다. 창원=황상욱 기자