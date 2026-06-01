[헤럴드경제=조용직 기자] 제69회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC(총상금 16억원, 우승상금 3.2억 원) 예선전에서 배대웅(29)을 비롯한 총 8명의 선수가 본 대회 출전권을 획득했다.

1일 경남 양산의 에이원 컨트리클럽 남, 서 코스(파71·7205야드)에서 120명이 참가한 가운데 1라운드 18홀 스트로크 플레이 방식으로 치러진 예선전에서 배대웅은 버디 6개, 보기 1개를 묶어 5언더파로 정대진(29)과 공동 1위에 자리했다. 동점자 매칭스코어카드방식 적용 결과 배대웅이 예선 1위에 이름을 올렸다.

2016년 국가 상비군으로 활동하기도 한 배대웅은 2016년 4월 KPGA 프로, 그 해 9월 KPGA 투어프로에 차례로 입회했다. 이후 2021년 ‘KPGA 투어 QT’에서 공동 10위 성적을 거둬 KPGA 투어에 데뷔했으나 시드 유지에 실패했다. 현재 KPGA 투어 예선전을 거치며 데이비드골프 투어를 병행하고 있다.

배대웅의 뒤를 이어 박승(30·삼호저축은행)까지 상위 8명에게 주어지는 본 대회 참가 자격을 얻었다.

한편 KPGA 투어에서 예선을 거쳐 출전한 선수 중 역대 가장 좋은 성적을 낸 선수는 김성현(28·신한금융그룹)이다. 김성현은 2020년 제63회 KPGA 선수권 예선전을 공동 8위 ‘막차’로 통과해 우승까지 거머쥐었다.

본 대회는 6월 4일부터 7일까지 나흘간 같은 곳에서 열린다. 156명의 선수가 출전하며 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 치러진다.