일본·필리핀 협력에 반발한 中…해경 동원 법집행 순찰 미·필리핀 훈련 직후 中 맞불…남중국해에 구축함·폭격기 전개

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국이 남중국해와 대만 동쪽 해역에 군과 해경 전력을 잇달아 투입하며 해상 무력시위에 나섰다.

미국·필리핀 연합훈련과 일본·필리핀의 해양 경계 획정 협의 추진에 반발해 역내 압박 수위를 끌어올리고 있다는 분석이 나온다.

중국 해경국 장뤠 대변인은 1일 소셜미디어 위챗을 통해 “해경 다이산함 편대가 이날 대만 동쪽 해역에서 법 집행 순찰을 실시했다”고 밝혔다.

장 대변인은 이번 순찰이 “일본과 필리핀이 대만 동쪽 해역의 해양 경계 획정 협상 개시를 일방적으로 선언해 중국의 영토 주권과 해양 권익을 심각하게 침해한 데 대응하기 위한 조치”라고 주장했다.

그는 “일본과 필리핀은 중국의 주권과 권익을 침해하는 모든 불법 행위를 즉각 중단해야 한다”고 강조했다.

앞서 일본과 필리핀은 지난달 28일 정상회담에서 양국 배타적경제수역(EEZ)과 대륙붕 경계 획정을 위한 공식 협상을 시작하기로 합의했다.

중국은 해당 해역이 대만 동쪽 해역과 연결돼 있다며 이번 협상이 중국의 EEZ와 대륙붕 권리를 침해하는 불법적이고 무효인 행위라고 반발하고 있다.

장 대변인은 “중국 해경은 관련 해역에 대한 통제를 지속적으로 강화하고 실제 행동을 통해 국가의 영토 주권과 해양 권익을 단호히 수호할 것”이라고 밝혔다.

중국은 대만을 자국 영토의 일부로 규정하고 있으며 대만 동쪽 해역에 대해서도 관할권을 주장하고 있다.

중국은 대만 동쪽 해역뿐 아니라 남중국해에서도 군사적 존재감을 확대하고 있다.

인민해방군 남부전구는 전날 위챗 공식 계정을 통해 해군과 공군 전력을 동원해 스카버러 암초(중국명 황옌다오·필리핀명 바조 데 마신록) 인근 해역과 공역에서 전투준비 순찰을 실시했다고 밝혔다.

남부전구는 “황옌다오는 중국의 고유 영토”라며 “해당 해역에 대한 순찰과 경계를 지속적으로 강화해 각종 침해 및 도발 행위에 효과적으로 대응하고 있다”고 주장했다.

남부전구가 공개한 영상에는 중국 해군의 052D형 구축함과 054A형·056A형 호위함이 등장했다. 공군 전력으로는 H-6K 전략폭격기와 J-16 전투기 등이 투입됐다.

특히 H-6K 폭격기에는 YJ-12 대함미사일이 장착된 모습도 포착됐다.

중국 해경 역시 같은 날 스카버러 암초 인근 해역에서 법 집행 순찰을 실시했다고 발표했다.

해경은 “국가 영토 주권과 해양 권익을 수호하기 위한 조치”라고 설명했다.

이번 무력시위는 미국과 필리핀이 최근 남중국해에서 실시한 연합훈련 직후 이뤄졌다는 점에서 주목된다.

미국 제7함대에 따르면 필리핀군과 미국 해안경비대는 지난달 26일부터 30일까지 필리핀 EEZ에서 해상 협력 활동을 진행했다.

미국 측은 구체적인 훈련 장소를 공개하지 않았지만 필리핀 언론은 스카버러 암초 인근 해역에서 훈련이 이뤄졌다고 보도했다.

앞서 미국과 필리핀은 지난 4월 20일부터 지난달 8일까지 연례 연합훈련인 ‘발리카탄(Balikatan)’을 실시했다.

이 훈련에는 약 1만7000명이 참가했으며 일본과 호주, 뉴질랜드, 프랑스, 캐나다 등도 병력을 파견했다.

훈련 지역에는 대만해협과 마주한 필리핀 북부 지역뿐 아니라 남중국해 분쟁 해역도 포함돼 중국을 겨냥한 성격이 짙다는 평가를 받았다.

중국 군사전문가 장쥔서는 관영 글로벌타임스에 “중국이 황옌다오에 대해 상시적인 통제 체계를 구축한 상황에서 필리핀의 공동 순찰은 실질적 의미보다 보여주기식 성격이 강하다”고 주장했다.

그는 이어 “필리핀은 지역 평화를 수호한다고 주장하지만 실제로는 남중국해에서 자국의 침해 행위와 도발을 뒷받침하기 위해 지속적으로 외부 세력을 끌어들이고 있다”고 비판했다.