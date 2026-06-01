[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 머니마켓펀드(MMF) 자산 규모가 사상 최고치를 경신했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책을 둘러싼 불확실성이 커지면서 현금성 자산에 대한 수요가 급증한 영향으로 풀이된다.

블룸버그통신은 미국 단기금융시장 조사기관 크레인 데이터를 인용해 미국 MMF 자산 총액이 지난달 28일 기준 8조2810억달러(약 1경1340조원)로 사상 최고치를 기록했다고 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

5월 28일로 끝난 한 주 동안에만 660억달러(약 90조4000억원)가 MMF로 유입됐다. 이 가운데 410억달러(약 56조2000억원)는 월말 포트폴리오 조정에 나선 투자자들이 지난달 29일 하루 동안 집중적으로 투자한 자금으로 집계됐다.

올해 들어 MMF로 유입된 누적 자금은 1720억달러(약 235조7000억원)에 달한다.

MMF는 자산운용사가 투자자 자금을 모아 국채와 기업어음(CP), 양도성예금증서(CD) 등 만기가 짧고 안정성이 높은 자산에 투자해 수익을 내는 초단기 금융상품이다.

최근 MMF로 자금이 몰린 배경에는 중동 전쟁으로 인한 인플레이션 재확산 우려가 자리하고 있다.

이에 따라 연준의 금리 인하 기대가 약화된 반면 금리 인상 가능성이 부각되면서 단기 금융상품에 대한 투자 매력이 커졌다는 분석이다.

스와프 시장에서는 연준이 올해 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 약 60%로 반영하고 있다.

도이체방크의 스티븐 쩡 전략가는 “연준 기대가 금리인하에서 인상으로 전환되면서 단기 채권 수익률이 높아졌고, 이것이 MMF 수요를 끌어올리고 있다”고 설명했다.

MMF는 다른 투자 상품에 비해 금리 변동을 수익률에 빠르게 반영한다는 특성 덕분에 월가의 전문 투자자는 물론 기업 재무담당자와 일반 투자자까지 폭넓게 활용하고 있으며, 접근성과 수익성을 겸비한 상품으로 수년째 꾸준한 자금 유입세를 이어왔다.

지난달 28일 기준 미국 MMF의 7일 평균 수익률은 연 3.34%다.