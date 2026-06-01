원지랩스 지분 100% 확보…‘AI 네이티브’ 도약 곽근봉 원지랩스 대표 ‘컬리 AX센터장’에

[헤럴드경제=강승연 기자] 컬리가 AI(인공지능) 솔루션 전문 기업 ‘원지랩스(1Z LABS)’를 인수한다. 이를 통해 AI 기술 개발과 서비스 고도화 등 AI 전환(AX)에 박차를 가한다는 목표다.

1일 컬리에 따르면 오는 8월 4일 원지랩스와 1대18437990 비율로 주식교환을 진행한다. 이를 위해 컬리는 보통주 45만3518주를 신규 발행한다. 주식교환 이후 원지랩스는 컬리의 완전자회사로 편입된다.

이번 인수는 AI 기술 기반 사업 경쟁력 강화와 경영효율성 제고 등을 위해 추진됐다. 컬리는 전사적 AX 역량 강화를 통한 ‘AI 네이티브 기업’으로의 도약에 힘쓰고 있다.

컬리는 서비스 전반에 걸친 AI 활용 정착, AI 거버넌스 체계 확립, AI 기반 신사업 및 신규 서비스 기회 발굴 등을 추진 중이다. 원지랩스가 100% 자회사로 편입되면 AX 추진에도 탄력이 붙을 전망이다.

현재 컬리와 원지랩스는 업무 효율성 강화를 위해 크리에이티브 AI와 AICS(AI Customer Service), 광고 시스템(DSP) 내재화 등을 공동 개발 중이다.

크리에이티브 AI는 광고 배너와 상품소개 이미지 제작 등의 반복적인 업무를 AI가 기획·출고 등 업무 전반을 지원해 생산성을 높인 것이 특징이다.

AICS는 ‘컬리 1:1 문의’에 적용됐다. AI가 고객 문의 응대, 취소, 반품 등의 업무를 수행 중이다. 당일 접수된 문의 중 약 40%를 AI가 안정적으로 담당하고 있다.

컬리는 AX를 더욱 효율적으로 수행하기 위해 곽근봉 원지랩스 대표를 컬리 AX센터장으로 선임했다. AX센터는 컬리 조직 내 AI 기술 도입과 활용을 선도하는 컨트롤타워다.

컬리 김슬아 대표는 “이번 원지랩스 인수를 통해 AX 시너지를 극대화함과 동시에 독자적인 AI 기술력을 빠르게 내재화할 계획”이라며 “커머스와 AI기술을 결합해 이커머스 시장의 혁신을 선도하는 기업으로 거듭나겠다”고 강조했다.