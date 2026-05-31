美NYT 대만 총통 인터뷰 계기 신경전 대만 총통부도 “억압 침묵하지 않겠다”

[헤럴드경제=김진 기자] 중국이 대만 총통과 인터뷰를 진행한 미국 일간지 기자를 추방하자, 미국이 중국 관영매체 기자의 비자를 취소했다.

31일 대만 중앙통신사(CNA)와 블룸버그, AP 통신 등에 따르면 미국은 지난 4월 미국에 주재하는 중국 신화통신 기자 1명의 비자를 전격 취소했다. 지난 2월 중국 당국이 베이징 주재 뉴욕타임스(NYT) 기자인 비비안 왕을 추방한 데 따른 맞불 조치다.

왕 기자는 2022년부터 베이징에 주재했다. NYT는 이번 추방이 라이칭더 대만 총통과 인터뷰에 대한 중국의 보복 조치라고 보고 있다. NYT의 칼럼니스트인 앤드루 로스 소킨은 지난해 12월 NYT의 ‘타임스 딜북 서밋’ 행사에서 라이칭더 총통과 화상 인터뷰를 진행했다. 왕 기자는 해당 인터뷰에 관여하지 않았다.

NYT 인터뷰에서 소킨은 대만을 ‘국가(country)’로 지칭했다. 라이칭더 총통은 중국의 군사적 압박을 언급하며 “대만은 스스로를 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것”이라고 말했다.

대만도 이번 사태에 반발하고 나섰다. 궈야후이 대만 총통부 대변인은 이날 성명을 통해 “중국이 최근 국제 언론과 언론인을 위협하고 압박하는 사례들을 주시하고 있다”며 “언론과 표현의 자유뿐 아니라 언론인의 안전과도 관련된 문제”라고 지적했다.

이어 “민주주의 국가에서 대통령이 국제사회에 국가의 입장을 설명하고 지역 안보와 평화를 지키겠다는 의지를 밝히기 위해 언론 인터뷰를 하는 것은 지극히 정상적인 일”이라며 “대만은 억압에 침묵하지 않을 것”이라고 강조했다.

한편 미국과 중국은 도널트 트럼프 1기 행정부 시절인 2020년에도 언론 갈등을 겪은 바 있다. 당시 미국이 중국 관영매체를 사실상 외국 공관에 준하는 기관으로 규정하고 중국 언론인 수를 제한하자, 중국은 NYT와 월스트리트저널(WSJ), 워싱턴포스트(WP) 소속 미국 기자들을 대거 추방했다.